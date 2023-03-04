Rıza Çalıbay'dan Karagümrük maçı açıklaması! "Maçın özeti yediğimiz goller"

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 4-3'lük skorla mağlup oldu. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın kendilerinde şok etkisi oluşturduğunu söyleyen Çalımbay, "Böyle gol yemeyi beklemiyordum. Pozisyonlar ve gol atacağımızı biliyorduk ve attık da. Maça iyi başladık.

İlk yarı gayet ortada bitti. İkinci yarı özellikle ölü topları istediğimiz şekilde karşılayamadık. Bugünkü maçın özeti yediğimiz goller. Takımımın böyle goller yememesi gerekiyordu. Bize yakışmadı. Herkes elinden gelen mücadeleyi gösterdi ama yediğimiz hatalı goller bizi mağlup duruma getirdi" diye konuştu.



"SAİZ İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK"

1 asist ile takıma katkı veren yeni transferleri Saiz'in performansına da değinen Rıza Çalımbay, "Yeni geldi. Bizim istediğimiz gibi bir oyuncu normalde forvet arkası bugün kanat oynadı. Beşiktaş'ta da oynadı. Bu maçta da gol attırdı. Yararlı bir oyuncu ama tamamı bu değil. Üstüne çıkması gerekiyor. Sivas'ta kar kış olduğu için hazırlık maçı şansımız olmadı. Koca bir boşlukta en az 2-3 maç yapmamız gerekiyordu. Saiz, inşallah bundan daha iyi olacak" açıklamasını yaptı.

