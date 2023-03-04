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Giriş Tarihi: 4.3.2023 08:40

Seçime kadar başkan Ertuğrul Doğan

SPOR SERVİSİ
Seçime kadar başkan Ertuğrul Doğan

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da dün kongre öncesi flaş bir ayrılık kararı yaşandı. Bordo-mavili ekipte, Başkan Ahmet Ağaoğlu resmen istifa ettiğini açıkladı. Başkanlık koltuğunun boş kalmasıyla birlikte seçimlere kadar kimin başkan olacağı merak edilirken, seçime kadar Ertuğrul Doğan'ın kulübe önderlik edeceği belirtildi.

Olağanüstü kongre kararı alan Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda başkan Ahmet Ağaoğlu dün görevinden istifa etti.

2018 yılından beri Trabzonspor'da başkanlık koltuğunda oturan ve bordo mavili kulübe 38 yıl sonra Süper Lig şampiyonluğu yaşatan Ahmet Ağaoğlu, "Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

"Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum" açıklaması yapan Ağaoğlu'nun duyurusu şu şekilde:

"Kamuoyuna açıklama yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu toplantımızda ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle Yönetim Kurulumuz 2 Mart 2023 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidilmesi kararı almış bulunmaktadır. Öncelikle alınan bu kararın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?
Ağaoğlu'nun yerine başkan olmak isteyen adaylar, 22 kişiden oluşacak listelerini 15 gün içerisinde Divan Başkanlık Kurulu'na sunacak. Kongre süreci tamamlanana kadar başkanlık görevini vekaleten mevcut asbaşkan Ertuğrul Doğan yürütecek.

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Seçime kadar başkan Ertuğrul Doğan
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