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Giriş Tarihi: 4.3.2023 17:57 Son Güncelleme: 4.3.2023 18:23

Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig'de Kayserispor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig’de Kayserispor’a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertli ekip liderlik yarışında Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak isterken, ev sahibi takım üst sıraları hedefliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.

Fenerbahçe: Altay, Lincoln, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia, King

"Asrın felaketi olarak" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla ikinci sırada giriyor.

İki takım arasında, ligin ilk yarısı 5. haftadaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

KART CEZA SINIRINDA 8 İSİM VAR

Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor deplasmanında mücadele edemeyecek.

Bu arada sarı-lacivertlilerin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanda Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktalamıştı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig'de Kayserispor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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