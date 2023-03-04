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Giriş Tarihi: 4.3.2023 13:39

Trabzonspor'a Ümraniye maçı öncesi Bakasetas'tan kötü haber!

İHA
Trabzonspor’a Ümraniye maçı öncesi Bakasetas’tan kötü haber!

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anastasios Bakasetas’ın sol uyluk ön bölgede kas yaralanmasının tespit edildiği açıklandı. Bordo-mavili ekipte, Yunan oyuncu Ümraniyespor maçı öncesi kadrodan çıkartıldı.

Trabzonspor Kulübü tarafından Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün A Takım Doktoru Halil Polat, Bakasetas'ın Ümraniyespor maçı öncesi yapılan antrenmanda ağrı hissettiğini belirterek, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'a Ümraniye maçı öncesi Bakasetas'tan kötü haber!
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