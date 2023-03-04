Trabzonspor’un konuğu Ümraniyespor | İLK 11’LER BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Bordo mavililer, evinde 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, konuk ekip de deplasmandan puan veya puanlar çıkarma peşinde. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut.

Ümraniyespor: Orkun, Glumac, Mustafa, Epureanu, Valentin, Mrsic, Oğuz, Onur, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir

FIRTINA'DA 4 EKSİK

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemiyor. Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.