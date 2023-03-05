Son dakika: Bursaspor-Amedspor maçı öncesi sahada gerginlik!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25. haftasında saat 14.00'te oynanacak olan Bursaspor-Amedspor maçı öncesi polis ekipleri aldığı geniş güvenlik önlemleri sayesinde çıkan olaylara izin vermedi. Polis ekipleri Amedsporlu futbolcuların kaldığı otelin bulunduğu caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.
Dün gece saatlerinde Bursasporlu taraftarlar Amedsporlu futbolcuların kaldığı otele yürümek istedi, ancak polis ekiplerinin aldığı önlemler sayesinde olaylar büyümedi.
FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ
Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı.
İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.
Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu.
"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE" SLOGANLARI ATILDI
Dün gece sosyal medyada yer alan videolarda ise bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görülmüştü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.