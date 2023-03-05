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Giriş Tarihi: 5.3.2023 22:59

Gent, ligde Anderlecht'i tek golle geçti

AA
Gent, ligde Anderlecht’i tek golle geçti

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Gent, ligde konuk ettiği Anderlecht'i 1-0 yendi.

Belçika 1. Futbol Ligi'nin (Pro Lig) 28. hafta karşılaşmasında Gent, Ghelamco Arena'da Andertlecht'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Gent, 57. dakikada Nijeryalı oyuncusu Gift Emmanuel Orban'ın ayaından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Anderlecht'te Amadou Diawara, 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Puanını 45'e çıkaran Gent, ligde 5. sırada yer aldı. 36 puanlı Anderlecht ise 10. sırada kaldı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında, Gent'e 9 Mart Perşembe günü konuk olacak.

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Gent, ligde Anderlecht'i tek golle geçti
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