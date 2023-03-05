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Giriş Tarihi: 5.3.2023 15:50

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: N'Koudou'nun takımdan ayrılacak mı? Belli oldu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: N’Koudou’nun takımdan ayrılacak mı? Belli oldu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadroda düşünümediği ve Adana Demirspor'a transfer olacağı konuşulan Georges-Kevin N'Koudou ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun siyah-beyazlı takımdaki geleceği netleşti. Peki, N'Koudou takımdan ayrılacak mı? İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Georges Kevin-N'Koudou ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada Fransız futbolcuyu kadroda düşünmediklerini açıklamıştı.

Güneş, N'Koudou için "Düşünmediğimiz oyuncu diyebiliriz. N'Koudou'nun sıkıntısı yok. Gitme durumu var gidip gitmeyeceğine kendi karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.

SEZON SONUNA KADAR BEŞİKTAŞ'TA

A Spor'un haberine göre; N'Koudou, kendisine talip olan Adana Demirspor ile anlaşmaya varamadı. 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağı öğrenildi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 21 maça çıkan Georges-Kevin N'Koudou, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: N'Koudou'nun takımdan ayrılacak mı? Belli oldu...
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