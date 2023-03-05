Beşiktaş'ta Georges Kevin-N'Koudou ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada Fransız futbolcuyu kadroda düşünmediklerini açıklamıştı.



Güneş, N'Koudou için "Düşünmediğimiz oyuncu diyebiliriz. N'Koudou'nun sıkıntısı yok. Gitme durumu var gidip gitmeyeceğine kendi karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.



SEZON SONUNA KADAR BEŞİKTAŞ'TA

A Spor'un haberine göre; N'Koudou, kendisine talip olan Adana Demirspor ile anlaşmaya varamadı. 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağı öğrenildi.



Bu sezon siyah-beyazlı formayla 21 maça çıkan Georges-Kevin N'Koudou, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.