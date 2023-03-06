Bir golü 16 milyon TL

Sezon başında kiralık oynadığı Kasımpaşa'daki gol kralı etiketiyle Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, Ümraniyespor karşısındaki ilk 11 şansını iyi kullanamadı.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Maxi Gomez'den sonra ikinci tercih olarak gördüğü tecrübeli futbolcu, kendisine yapılan yatırımın karşılığını veremedi.Lorient'ten 2 milyon Euro (o dönemki kurla 36.6 milyon TL) bonservis bedeli ve yıllık 26.2 milyon TL'lik maaşla alınan Umut'a, bordo- mavililer toplamda 62.8 milyon TL ödedi. Geçen sezon büyük çıkış yapan 26 yaşındaki santrfor, bu yıl tüm kulvarlarda 4 gol attı. Vasat bir performansa imza atan oyuncunun bir golü 15.7 milyon TL'ye denk geldi.Trabzonspor, 2 milyon Euro'ya transfer ettiği Umut Bozok için Lorient Kulübü'ne bir sonraki satıştan elde edilecek kârdan yüzde 10 pay verecek.Trabzonspor, Ümraniye maçında sakatlanan ve 34. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trezeguet'nin sağlık durumunu açıkladı. 28 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusununtespit edildiği aktarıldı. Trezeguet'nin, iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk sezonunda 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiğibu sezon ise 1,65'te kaldı.Trabzonspor'daMarek Hamsik ve Edin Visca'nın yanı sıra Gaziantep FK'dan kiralanan Lazar Markovic, Adana Demirspor maçına odaklandı.Ayrıca annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hugo'nun da forma giymesi bekleniyor.