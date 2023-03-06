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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Bir golü 16 milyon TL

UĞUR ÇEM
Bir golü 16 milyon TL

Ligde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Trabzonspor'da Umut Bozok hüsranı yaşanıyor. Bonservis ve maaşıyla birlikte 62.8 milyon TL maliyeti olan golcü futbolcu, beklentileri boşa çıkardı. Fileleri 4 kez sarsan oyuncunun bir golünün faturası 15.7 milyon TL

Sezon başında kiralık oynadığı Kasımpaşa'daki gol kralı etiketiyle Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, Ümraniyespor karşısındaki ilk 11 şansını iyi kullanamadı. Beklentilerin çok uzağında kalan gurbetçi oyuncu, taraftarın ıslıklı protestosu sonucu kulübeye çekildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Maxi Gomez'den sonra ikinci tercih olarak gördüğü tecrübeli futbolcu, kendisine yapılan yatırımın karşılığını veremedi.

KRAL BU SEZON KAYBOLDU
Lorient'ten 2 milyon Euro (o dönemki kurla 36.6 milyon TL) bonservis bedeli ve yıllık 26.2 milyon TL'lik maaşla alınan Umut'a, bordo- mavililer toplamda 62.8 milyon TL ödedi. Geçen sezon büyük çıkış yapan 26 yaşındaki santrfor, bu yıl tüm kulvarlarda 4 gol attı. Vasat bir performansa imza atan oyuncunun bir golü 15.7 milyon TL'ye denk geldi.

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Trabzonspor, 2 milyon Euro'ya transfer ettiği Umut Bozok için Lorient Kulübü'ne bir sonraki satıştan elde edilecek kârdan yüzde 10 pay verecek.

TREZEGUET 2 HAFTA YOK
Trabzonspor, Ümraniye maçında sakatlanan ve 34. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trezeguet'nin sağlık durumunu açıkladı. 28 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildiği aktarıldı. Trezeguet'nin, iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

EN KÖTÜ SEZONU
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk sezonunda 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon 2,13 puan ortalaması yakalarken, bu sezon ise 1,65'te kaldı.

VİSCA VE HAMSİK DÖNÜYOR
Trabzonspor'da Marek Hamsik ve Edin Visca'nın yanı sıra Gaziantep FK'dan kiralanan Lazar Markovic, Adana Demirspor maçına odaklandı. 3 oyuncunun da pazar günkü karşılaşmada kadroda olacağı öğrenildi. Ayrıca annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hugo'nun da forma giymesi bekleniyor.

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