Florya ruhu

Sarı-kırmızılılardaki birlik-beraberlik ortamı oyuncuları da kendine getiriyor. Aslan yuvasına sorunlu giren, eski havası ile geri çıkıyor. Icardi'nin ardından 'psikolojisi bozuk' iddiaları ile sorgulanan Zaniolo da G.Saray forması ile orijinal haline döndü
Bu sezon Roma'da 17 maça çıkan Nicolo Zaniolo 2 gol-1 asistlik performans sergilemişti. Zaniolo, Roma'daki istatistiğine yeni takımı Galatasaray'da 60 dakikada ulaştı. Alanya'da 1 goleimzasını koyan İtalyan yıldız,İstanbulspor maçında öncegol atıp sonra Dubois'e golpası verdi. Sarı-kırmızılı takıma kısa sürede uyum sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, akıllara bir başka dünya yıldızı Icardi'yi getirdi. Arjantinli golcü de sorunluimajla geldiği Florya'da tesispersonelinden takım arkadaşınakadar herkesle kaynaşmışve kalitesini sahaya yansıtmıştı. Florya'daki ortamdan pozitif etkilenen Zaniolo da Icardi gibi verimli olacağını gösterdi. Teknik direktörOkan Buruk, Nicolo Zaniolo'yagöre hücum planları hazırlamayabaşladı. Kasımpaşa maçındailk kez Aslantepe'ye çıkacak yıldızoyuncu, Dries Mertens yetişmezse11'de görev yapacak.
NEREDEN NEREYE
Süper Lig'de 12 haftadır kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası ile birlikte 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarıkırmızılı takım, hazırlık maçlarında da rakiplerine gol olup yağıyor. Alanyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, son olarak İstanbulspor karşılaşmasını6-0 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, as-yedek ayrımı yapmadan takımdaki tüm oyunculardan verim almayı başarıyor. Geçen sezon ise tam tersi bir durum söz konusuydu. Florya'da bir alt ligdenTuzlaspor ile hazırlık maçı oynayan Torrentyönetimindeki Galatasaray, sahadan 6-2'likyenilgiyle ayrılmıştı. 1 yıl içinde kadrosunu tamamen değiştiren sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında bile taraftarına keyif veriyor.
ZANİOLO'YA MESAJ: DEVAM ET! BU SENSİN
Roma'da geçirdiği zor günlerin ardından G.Saray'da hayata dönen Nicolo Zaniolo'nun performansı, ailesinin de yüzünü güldürdü. İtalyan oyuncunun kız kardeşi Benedetta, ağabeyinin gülerkenki fotoğraflarını paylaşıp, "Tekrar gülümsemenigördüğüm için gururduyuyorum. Devam et.Bu sensin. Seni seviyoruz" yorumunu yaptı.
TORREİRA, PAŞA'YA KARŞI SAHADA
İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Icardi, Muslera, Mertens ve Torreira yoktu. Icardi dinlendirildi,Mertens ve Muslera takımdan ayrıçalışmaya devam etti. Hastalığı nedeniyle kadroya alınmayan Torreira ise iyileşiyor ve Kasımpaşa maçına yetişecek.
YILDIZLAR, MİNİKLERLE BULUŞTU
Dün idman sonrasında Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Sergio Oliveira bağış toplama amacıyla düzenlenen Biz Beraberiz Futbol Turnuvası'na katılan İstanbul'daki Galatasaray Futbol Okulları sporcularıyla buluştu.
YENİ NESİL ASLAN!
İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilginç bir kare vardı… G.Saray ile şampiyonluk yaşayan DanyNounkeu'nun kendisiyle aynı ismi taşıyan ve sarı-kırmızılılarınaltyapısında oynayan oğlu da top toplayıcı olaraksahadaydı. Maç sonu Zaniolo'dan formasını isteyen Dany, İtalyan oyuncu ile arasında geçen diyaloğu ise teknik direktör OkanBuruk'un oğlu AliYiğit ile paylaştı. İkili, daha sonra maçın analizini yaptı.