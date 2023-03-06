Florya ruhu

Bu sezon Roma'da 17 maça çıkan Nicolo Zaniolo 2 gol-1 asistlik performans sergilemişti. Zaniolo, Roma'daki istatistiğine yeni takımı Galatasaray'da 60 dakikada ulaştı.Sarı-kırmızılı takıma kısa sürede uyum sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, akıllara bir başka dünya yıldızı Icardi'yi getirdi.Florya'daki ortamdan pozitif etkilenen Zaniolo da Icardi gibi verimli olacağını gösterdi.Süper Lig'de 12 haftadır kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası ile birlikte 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarıkırmızılı takım, hazırlık maçlarında da rakiplerine gol olup yağıyor.Galatasaray, son olarak. Teknik direktör Okan Buruk, as-yedek ayrımı yapmadan takımdaki tüm oyunculardan verim almayı başarıyor. Geçen sezon ise tam tersi bir durum söz konusuydu.1 yıl içinde kadrosunu tamamen değiştiren sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında bile taraftarına keyif veriyor.Roma'da geçirdiği zor günlerin ardından G.Saray'da hayata dönen Nicolo Zaniolo'nun performansı, ailesinin de yüzünü güldürdü. İtalyan oyuncunun kız kardeşi Benedetta, ağabeyinin gülerkenki fotoğraflarını paylaşıp,yorumunu yaptı.İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Icardi, Muslera, Mertens ve Torreira yoktu.Hastalığı nedeniyle kadroya alınmayan Torreira ise iyileşiyor ve Kasımpaşa maçına yetişecek.Dün idman sonrasında Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Sergio Oliveira bağış toplama amacıyla düzenlenen Biz Beraberiz Futbol Turnuvası'na katılan İstanbul'daki Galatasaray Futbol Okulları sporcularıyla buluştu.İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilginç bir kare vardı… G.Saray ile şampiyonluk yaşayanMaç sonu Zaniolo'dan formasını isteyen Dany, İtalyan oyuncu ile arasında geçen diyaloğu ise teknik direktörpaylaştı. İkili, daha sonra maçın analizini yaptı.