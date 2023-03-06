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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Florya ruhu

MEHMET ÖZCAN
Florya ruhu

Sarı-kırmızılılardaki birlik-beraberlik ortamı oyuncuları da kendine getiriyor. Aslan yuvasına sorunlu giren, eski havası ile geri çıkıyor. Icardi'nin ardından 'psikolojisi bozuk' iddiaları ile sorgulanan Zaniolo da G.Saray forması ile orijinal haline döndü

Bu sezon Roma'da 17 maça çıkan Nicolo Zaniolo 2 gol-1 asistlik performans sergilemişti. Zaniolo, Roma'daki istatistiğine yeni takımı Galatasaray'da 60 dakikada ulaştı. Alanya'da 1 gole imzasını koyan İtalyan yıldız, İstanbulspor maçında önce gol atıp sonra Dubois'e gol pası verdi. Sarı-kırmızılı takıma kısa sürede uyum sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, akıllara bir başka dünya yıldızı Icardi'yi getirdi. Arjantinli golcü de sorunlu imajla geldiği Florya'da tesis personelinden takım arkadaşına kadar herkesle kaynaşmış ve kalitesini sahaya yansıtmıştı. Florya'daki ortamdan pozitif etkilenen Zaniolo da Icardi gibi verimli olacağını gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'ya göre hücum planları hazırlamaya başladı. Kasımpaşa maçında ilk kez Aslantepe'ye çıkacak yıldız oyuncu, Dries Mertens yetişmezse 11'de görev yapacak.

NEREDEN NEREYE
Süper Lig'de 12 haftadır kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası ile birlikte 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarıkırmızılı takım, hazırlık maçlarında da rakiplerine gol olup yağıyor. Alanyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, son olarak İstanbulspor karşılaşmasını 6-0 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, as-yedek ayrımı yapmadan takımdaki tüm oyunculardan verim almayı başarıyor. Geçen sezon ise tam tersi bir durum söz konusuydu. Florya'da bir alt ligden Tuzlaspor ile hazırlık maçı oynayan Torrent yönetimindeki Galatasaray, sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı. 1 yıl içinde kadrosunu tamamen değiştiren sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında bile taraftarına keyif veriyor.

ZANİOLO'YA MESAJ: DEVAM ET! BU SENSİN
Roma'da geçirdiği zor günlerin ardından G.Saray'da hayata dönen Nicolo Zaniolo'nun performansı, ailesinin de yüzünü güldürdü. İtalyan oyuncunun kız kardeşi Benedetta, ağabeyinin gülerkenki fotoğraflarını paylaşıp, "Tekrar gülümsemeni gördüğüm için gurur duyuyorum. Devam et. Bu sensin. Seni seviyoruz" yorumunu yaptı.

TORREİRA, PAŞA'YA KARŞI SAHADA
İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Icardi, Muslera, Mertens ve Torreira yoktu. Icardi dinlendirildi, Mertens ve Muslera takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Hastalığı nedeniyle kadroya alınmayan Torreira ise iyileşiyor ve Kasımpaşa maçına yetişecek.

YILDIZLAR, MİNİKLERLE BULUŞTU
Dün idman sonrasında Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Sergio Oliveira bağış toplama amacıyla düzenlenen Biz Beraberiz Futbol Turnuvası'na katılan İstanbul'daki Galatasaray Futbol Okulları sporcularıyla buluştu.

YENİ NESİL ASLAN!
İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilginç bir kare vardı… G.Saray ile şampiyonluk yaşayan Dany Nounkeu'nun kendisiyle aynı ismi taşıyan ve sarı-kırmızılıların altyapısında oynayan oğlu da top toplayıcı olarak sahadaydı. Maç sonu Zaniolo'dan formasını isteyen Dany, İtalyan oyuncu ile arasında geçen diyaloğu ise teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit ile paylaştı. İkili, daha sonra maçın analizini yaptı.

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