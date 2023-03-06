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Giriş Tarihi: 6.3.2023 10:52

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi bulundu! Transferi duyurdular...

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın alternatifi bulundu! Transferi duyurdular...

Galatasaray Fernando Muslera'dan eldivenleri devralacak ismi buldu. Transferde dört koldan saldıran Galatasaray, birkaç ay sonra 37 yaşına girecek olan Fernando Muslera'nın yerine 20 yaşındaki kaleci için görüşmelere başladı.

Ara transfer dönemi sona erse de Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Fernando Muslera, Galatasaray'daki kariyerinin yavaş yavaş sonuna gelirken, Sarı-Kırmızılılar tecrübeli kalecinin yerine geçecek ismi buldu.

FERNANDO MUSLERA'NIN YERİNE O GELİYOR
16 Haziran tarihinde 37 yaşına girecek olan Fernando Muslera'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Uruguaylı file bekçisiyle gelecek sezon sonunda vedalaşacak olan Galatasaray, aradığı kaleciyi de buldu.

GALATASARAY'IN TRANSFERİNİ DUYURDULAR
Galatasaray, Fernando Muslera'nın veliahtı olarak Kacper Bieszczad'ı belirledi. Polonya basını, Galatasaray'ın 20 yaşındaki kaleciyle uzun süreli bir sözleşme imzalayacağını iddia etti. Genç file bekçisi, Fernando Muslera'nın ardından Cimbom'un kalesini devralacak.

YENİ SEZONDA ASLAN
Zaglebie Lubin forması giyen Kacper Bieszczad'ın takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın 20 yaşındaki kaleciyi uygun bir bonservis bedeliyle sezon sonunda kadrosuna katması bekleniyor. Kacper Bieszczad 1,92 boyu ve kıvrak yapısıyla dikkat çekiyor. (Akşam)

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi bulundu! Transferi duyurdular...
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