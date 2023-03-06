Galatasaray’da işler yolunda gidiyor! Hazırlık maçlarında bile keyif veriyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Okan Buruk ile bambaşka bir kimliğe bürünen ve Süper Lig'de 12 haftadır kazanan Galatasaray, toplamda Türkiye Kupası ile birlikte 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçlarında bile keyif veren bir futbol ile taraftarı mutlu etti.

NEREDEN NEREYE

Süper Lig'de 12 haftadır kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası ile birlikte 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarıkırmızılı takım, hazırlık maçlarında da rakiplerine gol olup yağıyor.

Alanyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, son olarak İstanbulspor karşılaşmasını 6-0 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, as-yedek ayrımı yapmadan takımdaki tüm oyunculardan verim almayı başarıyor.

Geçen sezon ise tam tersi bir durum söz konusuydu. Florya'da bir alt ligden Tuzlaspor ile hazırlık maçı oynayan Torrent yönetimindeki Galatasaray, sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

1 yıl içinde kadrosunu tamamen değiştiren sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında bile taraftarına keyif veriyor.