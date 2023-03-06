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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Sen bilirsin N'Koudou

Sen bilirsin N’Koudou

Adana Demirspor’un teklifine rağmen Beşiktaş’ta kaldı. Güneş'in 'Düşünmediğimiz bir oyuncu' dediği Kevin N'Koudou, Ankaragücü maçı kadrosuna da alınmadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in planlarında yer vermediği ve sezon sonunda bitecek sözleşmesi yenilenmeyecek olan Georges Kevin N'Koudou'ya bir süre önce Adana Demirspor talip olmuş ancak oyuncu bu teklifi geri çevirmişti. Güneş'in, Antalya maçında kadroya dahil etmediği ve basın toplantısında açıkça 'Düşünmediğimiz bir oyuncu' dediği Kamerunlu sol kanat, dün sona eren ara transferden bir gün önce Adana Demirspor'la tekrar masaya oturdu ancak taraflar mali şartlarda anlaşma sağlayamadı. Takımda kalan 28 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü maçı kadrosuna da alınmadı. Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Saiss ve Rosier de yedek kulübesine çekildi. Onur Bulut ile Omar Colley sahaya sürüldü. Saiss'ın sezon sonunda İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. Rosier'e ise hem İtalya hem de Fransa'dan ilgi var.

DELE ALLİ KESİK YEDİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Dele Alli'yi kadroya almadı. İngiliz futbolcu bu sezon ilk kez sakatlık ya da kart cezası olmamasına rağmen maç kadrosuna giremedi. Umut Meraş ve Atiba da Güneş'in liste dışı bıraktığı diğer isimler oldu.

YENİLER NE YAPTI?
Omar Colley: 90 dakikada girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünden başarılı çıkan Gambiyalı stoper, rakibin 6 topunu uzaklaştırdı.
Onur Bulut: Yaptığı 1 ortada başarı sağlayan milli sağ bek, 2 de şut pası verdi. 7 ikili mücadelenin 3'ünü aldı. 90 dakika sahada kaldı.
Alexandru Maxim: 84'te oyuna girdi. 7 kez topla buluşan Rumen yıldız, 2 ikili mücadeleden 1'ini kazandı.
Hadziahmetovic: 90 dakikada 3 topun 2'sini koparıp alan Bosnalı orta saha, 12 ikili mücadelenin 7'sinden galip çıktı. 3 de top uzaklaştırdı.

RAKİP GÖNÜLLÜLER BEŞİKTAŞ'A KONUK OLDU
Deprem felaketinin ardından Vodafone Park'ta gönüllülerden oluşan yardım merkezi kuran Beşiktaş, burada çalışan diğer takımların taraftarını A.Gücü maçında ağırladı. Siyah-beyazlı futbolseverler, anons edilen misafirlerini alkışladı. Beşiktaş takımı ısınmaya 'Bırakmam Seni Türkiyem' yazılı tişörtlerle çıktı. A.Gücü'nün formasının önündeki 'Türkiye Tek Yürek' mesajı ve her futbolcunun arkasında depremde zarar gören bir ilin isminin yazması dikkat çekti.

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