Sen bilirsin N’Koudou

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in planlarında yer vermediği veolan Georges Kevin N'Koudou'ya bir süre önce Adana Demirspor talip olmuş ancak oyuncu bu teklifi geri çevirmişti. Güneş'in, Antalya maçında kadroya dahil etmediği ve basın toplantısında açıkçadediği Kamerunlu sol kanat,Takımda kalan 28 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü maçı kadrosuna da alınmadı. Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyendeOnur Bulut ile Omar Colley sahaya sürüldü.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Dele Alli'yi kadroya almadı.maç kadrosuna giremedi.da Güneş'in liste dışı bıraktığı diğer isimler oldu.90 dakikada girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünden başarılı çıkan Gambiyalı stoper, rakibin 6 topunu uzaklaştırdı.Yaptığı 1 ortada başarı sağlayan milli sağ bek, 2 de şut pası verdi. 7 ikili mücadelenin 3'ünü aldı. 90 dakika sahada kaldı.84'te oyuna girdi. 7 kez topla buluşan Rumen yıldız, 2 ikili mücadeleden 1'ini kazandı.90 dakikada 3 topun 2'sini koparıp alan Bosnalı orta saha, 12 ikili mücadelenin 7'sinden galip çıktı. 3 de top uzaklaştırdı.Deprem felaketinin ardından Vodafone Park'ta gönüllülerden oluşan yardım merkezi kuran Beşiktaş, burada çalışan diğer takımların taraftarını A.Gücü maçında ağırladı. Siyah-beyazlı futbolseverler, anons edilen misafirlerini alkışladı. Beşiktaş takımı ısınmaya 'Bırakmam Seni Türkiyem' yazılı tişörtlerle çıktı. A.Gücü'nün formasının önündeki 'Türkiye Tek Yürek' mesajı ve her futbolcunun arkasında depremde zarar gören bir ilin isminin yazması dikkat çekti.