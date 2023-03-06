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Giriş Tarihi: 6.3.2023 19:34

Sivasspor, Fiorentina maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA
Sivasspor, Fiorentina maçının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alanda pas çalışan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Fiorentina ile Demir Grup Sivasspor, 9 Mart Perşembe saat 23.00'te Artemio Franchi Stadı'nda karşılaşacak.

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Sivasspor, Fiorentina maçının hazırlıklarını sürdürdü
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