Tek başına hepsine bedel

F.Bahçe son 5 yılda forvetlere 32.5 milyon Euro harcasa da en fazla katkıyı bedava gelen Enner Valencia verdi. 26 gole ulaşan Ekvadorlu yıldız, Ali Koç döneminde alınan tüm santrforların, bir sezonda attığı toplam gol sayısını şimdiden geride bıraktı. Valencia, 78 dakikada bir ağları sarstı
Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'ye golleriyle hayat vermeye devam ediyor. Sarı-lacivertliekiple 100. maçına çıkarak 'dalya'diyen Ekvadorlu yıldız, 2-1'likzorlu Kayserispor galibiyetinin demimarlarından birioldu. Tüm kulvarlardaki gol sayısını 26'ya yükselten deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde alınan santrforlarla kıyaslandığında maliyet-fayda açısından en iyi isim olarak öne çıktı.
KİMSE YANINA BİLE YAKLAŞAMADI
Sarı-lacivertliler, son 5 yılda 15 santrfora 32.5 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi. Ancak Meksikaekibi Tigres'ten 2020-21'debedelsiz kadroya katılanValencia, bu sezonki performansıylahepsini gölgedebıraktı. Usta ayak, transfer edilen tüm santrfor patentli futbolcuların, bir sezondaki toplam gol sayısını tek başına 2022-23 döneminin sezon ortasında geçti. Rakip kaleye 26 gol yollayan Valencia, 78 dakikada bir ağları sarsarak F.Bahçe'nin en verimli ismi oldu.
KİNG, BATSHUAYİ VE PEDRO'DAN 23 GOL
2018-19'da Frey- Slimani-Ayew'in toplamda 15 golde kaldığı F.Bahçe'de sonraki sezon Allahyar-Mevlüt-Muriqi üçlüsü 21 kez fileleri sarstı. 2020-21'de Ademi-Cisse-Samatta-Thiam 20 gollükistatistik yakalarken,geçtiğimiz sezon Samatta-Berisha-Serdar Dursun'unformasını giydiğiforvet hattı, 22defa ağları havalandırdı. Bu sezon gelen King-Batshuayi- Pedro ise 23 gol attı.
KALMAK İSTİYORUM
Valencia, sezon sonunda bitecek sözleşmesi için Kayserispor maçının ardından, "Umarım F.Bahçe'de kalırım. Ben böyle olmasını istiyorum" dedi.
LİDERE YAN BAKILMIYOR
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçında lider Fenerbahçe Beko, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-78 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Kanarya'da Edwards 16 sayı attı. Diğer sonuçlar: Tofaş- Pınar Karşıyaka: 81-86, Anadolu Efes-F.E. Bursaspor: 82-63.
FİLEDE DERBİ F.BAHÇE'NİN
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Alexandre Ferreira 15, Yacine Louati ve Kaan Gürbüz 12'şer sayı kaydetti.