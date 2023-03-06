Tek başına hepsine bedel

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'ye golleriyle hayat vermeye devam ediyor.Tüm kulvarlardaki gol sayısını 26'ya yükselten deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde alınan santrforlarla kıyaslandığındaaçısından en iyi isim olarak öne çıktı.Sarı-lacivertliler, son 5 yılda 15 santrfora 32.5 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi.Usta ayak, transfer edilen tüm santrfor patentli futbolcuların, bir sezondaki toplam gol sayısını tek başına 2022-23 döneminin sezon ortasında geçti. Rakip kaleye 26 gol yollayan Valencia, 78 dakikada bir ağları sarsarak F.Bahçe'nin en verimli ismi oldu.2018-19'da Frey- Slimani-Ayew'in toplamda 15 golde kaldığı F.Bahçe'de sonraki sezon Allahyar-Mevlüt-Muriqi üçlüsü 21 kez fileleri sarstı.Bu sezon gelen King-Batshuayi- Pedro ise 23 gol attı.Valencia, sezon sonunda bitecek sözleşmesi için Kayserispor maçının ardından, "Umarım F.Bahçe'de kalırım. Ben böyle olmasını istiyorum" dedi.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçında lider Fenerbahçe Beko, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-78 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Kanarya'da Edwards 16 sayı attı. Diğer sonuçlar: Tofaş- Pınar Karşıyaka: 81-86, Anadolu Efes-F.E. Bursaspor: 82-63.Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Alexandre Ferreira 15, Yacine Louati ve Kaan Gürbüz 12'şer sayı kaydetti.