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Giriş Tarihi: 7.3.2023 12:33

Fiorentina - Sivasspor maçını Enea Jorgji yönetecek

İHA
Fiorentina - Sivasspor maçını Enea Jorgji yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fiorentina ile DG Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sivasspor, 9 Mart Perşembe günü İtalya temsilcisi Fiorentina ile karşılaşacak. Artemio Franchi Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak. Maçta VAR koltuğunda Luis Godinho, AVAR'da da Helder Malheiro oturacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde DG Sivasspor'un programı belli oldu.

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Fiorentina - Sivasspor maçını Enea Jorgji yönetecek
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