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Giriş Tarihi: 7.3.2023 09:05

Galatasaray, Arsen Zakharyan transferini zora soktu! Artık 20 milyon Euro...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray, Arsen Zakharyan transferini zora soktu! Artık 20 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo gibi yıldız oyuncuları katarken, sezon sonu transferi içinde Arsen Zakharyan için kolları sıvadı. Dinamo Moskova, oyuncunun fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan gibi birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

Okan Buruk yönetiminde sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, ardından yakaladığı seri ile liderlik koltuğuna oturmuştu.

Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan ve sezon sonu şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Moskova'nın 19 yaşındaki yıldız adayı Arsen Zakharyan için girişimde bulunmuştu ve Ermeni asıllı oyuncunun ailesini ikna edememişti.

ARSEN ZAKHARYAN TRANSFERİ ÇIKMAZA GİRDİ
Rus kulübü de 15 milyon Euro olan serbest kalma bedelinde indirime gitmedi. Ara transfer döneminin sona ermesiyle Zakharyan'ın sezon sonu için geçerli serbest kalma maddesi 20 milyon Euro'ya yükseldi.

Aslan'ın sezon sonu Rus ekibi ile bir daha masaya oturup Zakharyan 'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Rus ekibinin oyuncunun fiyatını yükseltmesi ise Galatasaray'ın Zakharyan transferini zora soktu.

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Galatasaray, Arsen Zakharyan transferini zora soktu! Artık 20 milyon Euro...
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