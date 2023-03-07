Galatasaray’da 8+3 kabusu sona erdi! Kaliteli yabancıların gelişiyle forma rakabeti arttı...

Sarı-kırmızılı ekipte, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, rotasyonun önemli parçaları haline geldi. Sol bek için Kazımcan önemli bir alternatif oldu.

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında sahanın yıldızı Yunus Akgün idi. Muslera'nın sakatlığında kaleyi devralan Okan Kocuk güven veriyor.

Son transfer Adekugbe de Hatayspor'dan geldiği için 8+1 kuralına uyuyor. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk artık +3 denkleminde zorlanmıyor.

Takımın bankoları Abdülkerim ve Kerem'in yanına ilk 11 için birçok yerli aday eklendi.



BERKAN KUTLU

Bu sezon 21 maçı geride bırakan Berkan Kutlu, ligde sessiz kalırken kupada 1 gol-2 asistlik katkı verdi.



KAZIMCAN KARATAŞ

Bu sezonun başında Altay'dan 20 milyon TL'ye alınan 20 yaşındaki sol bek ligde 5 maçta 294 dakika süre bulurken rotasyon ismi oldu.



YUNUS AKGÜN

Geçen sezon Adana Demirspor forması ile ligde 8 gol-12 asist kaydedip lige damga vuran ancak bu sezonun başında G.Saray'da sessiz kalan Yunus Akgün, kamp döneminin en iyi isimlerinden biri olarak öne çıktı.