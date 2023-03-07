Milli Takım’ın kalesi artık Mert Günok’a emanet!

Beşiktaş'ta sezon başında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen deneyimli kaleci Mert Günok, sakatlığı atlattıktan sonra da teknik direktör Valerien İsmael'den şans bulamamıştı.
Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte kaleyi hemen teslim alan tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ın kritik puanlarında başrol oynadı ve taraftarın gönlünü fethetti.
A MİLLİ TAKIM BİLETİNİ KAPTI
Ankaragücü maçında da çok net iki fırsatta rakibine geçit vermeyen 34 yaşındaki eldiven, bir sezon önce yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 1 yıl uzak kaldığı futbolda, dipten zirveye çıkmayı yeniden başardı. Süper Lig'de Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın ardından %75 ile en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim konumunda bulunan Mert, A Milli Takım biletini de aldı.
GHEZZAL PAZAR DÖNÜYOR
Sakatlık dönüşünde Antalya maçında sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanan Rachid Ghezzal, ısınma sırasında sakatlanınca hevesi de kursağında kalmıştı. Cezayirli oyuncunun tedavi süreci sürerken bu hafta pazar günü oynanacak Başakşehir maçında kulübede olması bekleniyordu ancak riske edilmemesi adına ilk 11'e alınmayacak.