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Giriş Tarihi: 7.3.2023 08:50 Son Güncelleme: 7.3.2023 08:54

Milli Takım'ın kalesi artık Mert Günok'a emanet!

Milli Takım’ın kalesi artık Mert Günok’a emanet!

Süper Lig'de Beşiktaş, Pazar günü evinde Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla yenerek 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Bu sezon dikkatleri üzerine çeken Mert Günok, zorlu maçta da çok kritik kurtarışlar yaptı. Performansını yükselten deneyimli kaleci, A Milli Takım'ın ilk 11'inde başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta sezon başında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen deneyimli kaleci Mert Günok, sakatlığı atlattıktan sonra da teknik direktör Valerien İsmael'den şans bulamamıştı.

Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte kaleyi hemen teslim alan tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ın kritik puanlarında başrol oynadı ve taraftarın gönlünü fethetti.

A MİLLİ TAKIM BİLETİNİ KAPTI

Ankaragücü maçında da çok net iki fırsatta rakibine geçit vermeyen 34 yaşındaki eldiven, bir sezon önce yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 1 yıl uzak kaldığı futbolda, dipten zirveye çıkmayı yeniden başardı. Süper Lig'de Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın ardından %75 ile en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim konumunda bulunan Mert, A Milli Takım biletini de aldı.

Ankaragücü karşılaşmasını Vodafone Park'ta takip eden Stefan Kuntz, Mert Günok'un performansını çok beğenirken bu ayın sonundaki Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi Beşiktaşlı oyuncuya teslim edecek.



GHEZZAL PAZAR DÖNÜYOR

Sakatlık dönüşünde Antalya maçında sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanan Rachid Ghezzal, ısınma sırasında sakatlanınca hevesi de kursağında kalmıştı. Cezayirli oyuncunun tedavi süreci sürerken bu hafta pazar günü oynanacak Başakşehir maçında kulübede olması bekleniyordu ancak riske edilmemesi adına ilk 11'e alınmayacak.

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Milli Takım'ın kalesi artık Mert Günok'a emanet!
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