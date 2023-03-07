Sevilla-Fenerbahçe maçı İspanya’da yüksek riskli ilan edildi!

Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
SEVILLA-FENERBAHÇE MAÇI YÜKSEK RİSKLİ İLAN EDİLDİ
İspanya'da oynanacak olan maç sebebiyle ülkede bu karşılaşma yüksek riskli maç ilan edildi. Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu, Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki karşılaşmayı bu kategoriye koydu. Bu sebeple karşılaşmayla ilgili ciddi güvenlik önlemleri alınacak.
Maç günü görev alacak olan Müdahale Birimleri, Önleme ve Reaksiyon Birimleri, bu birimlerin motosiklet alt grubu, İl Enformasyon Tugayı yetkilileri, İl Özel Güvenlik Birimi ekibi, atlı polisler ve polis köpeklerinden oluşan harekat grupları da hazır halde bekleyecek.
AMBULANS VE İTFAİYE HAZIR BULUNDURULACAK
Ambulansların yanı sıra çok sayıda doktor, hemşire ve acil tıp teknisyeni ile birlikte yerel polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri de görevlendirilecek.
Karşılaşmayı izlemek için üç binden fazla sarı-lacivertli taraftarın şehre gelebileceği ifade edildi.