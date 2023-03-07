Sevilla-Fenerbahçe maçı İspanya’da yüksek riskli ilan edildi!

Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SEVILLA-FENERBAHÇE MAÇI YÜKSEK RİSKLİ İLAN EDİLDİ

İspanya'da oynanacak olan maç sebebiyle ülkede bu karşılaşma yüksek riskli maç ilan edildi. Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu, Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki karşılaşmayı bu kategoriye koydu. Bu sebeple karşılaşmayla ilgili ciddi güvenlik önlemleri alınacak.

Maç günü görev alacak olan Müdahale Birimleri, Önleme ve Reaksiyon Birimleri, bu birimlerin motosiklet alt grubu, İl Enformasyon Tugayı yetkilileri, İl Özel Güvenlik Birimi ekibi, atlı polisler ve polis köpeklerinden oluşan harekat grupları da hazır halde bekleyecek.