Son dakik haberi: Tarihi Liverpool - Manchester United maçı sonrası Weghorst'a çok sert sözler! "Sahada farkı izledi"

Premier Lig'de pazar günü Liverpool, ezeli rakibi Manchester United tarihe geçen maçta tam 7-0 mağlup etti. Kötü bir sezon geçiren Liverpool, iyi bir sezon geçiren Manchester United'ı böylesi bir skorla mağlup etmesi gündem olurken, Manchester United'lı oyunculara da eleştiriler gelmeye devam ediyor. SABAH Spor yazarın usta kalemi Bülent Timurlenk, özellikle de Weghorst için sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...