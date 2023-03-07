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Giriş Tarihi: 7.3.2023 10:32 Son Güncelleme: 7.3.2023 10:36

Son dakik haberi: Tarihi Liverpool - Manchester United maçı sonrası Weghorst'a çok sert sözler! "Sahada farkı izledi"

Son dakik haberi: Tarihi Liverpool - Manchester United maçı sonrası Weghorst’a çok sert sözler! Sahada farkı izledi

Son dakika haberleri: Premier Lig'de tarihe geçen Liverpool-Manchester United maçında Klopp'un öğrencileri Erik Ten Hag'ın takımını tam 7-0 mağlup etmiş ve karşılaşma gündem olmuştu. Tarihi maçtan sonra Bülent Timurlenk, karşılaşmayla ve Weghorst hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte tüm detaylar...

Premier Lig'de pazar günü Liverpool, ezeli rakibi Manchester United tarihe geçen maçta tam 7-0 mağlup etti. Kötü bir sezon geçiren Liverpool, iyi bir sezon geçiren Manchester United'ı böylesi bir skorla mağlup etmesi gündem olurken, Manchester United'lı oyunculara da eleştiriler gelmeye devam ediyor. SABAH Spor yazarın usta kalemi Bülent Timurlenk, özellikle de Weghorst için sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

BÜLENT TİMURLENK: FAVORİ 7 GOL YER Mİ?

Londra derbilerini ve Manchester ile Liverpool şehirlerinin takımları arasındaki rekabeti bir tarafa bırakın, Premier Lig'in en büyük maçı, Liverpool- Manchester United'dır. Sezona 2 yenilgi ile başlayan Ronaldolu M.United, Liverpool'u sahasında 2-1 yenip, uçurumun kenarından dönmüştü.

O günden bu yana köprünün altından çok sular aktı. Ronaldo ayrıldı, tartışılan teknik adam Ten Hag koltuğuna sıkı sıkı sarıldı ve raya giren United, Arsenal ve M.City'nin şampiyonluk yarışı verdiği ligde 3.'lük koltuğuna çökerken, bir taraftan da Barcelona'yı Avrupa Ligi'nde saf dışı etti.

'KLOPP DEVRİ BİTİYOR' SEZONU

Liverpool için bu yıl 'Klopp devri bitiyor' sezonuydu. Takım, 7 yenilgi almış, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında sahasında hezimete uğramış (2-5) ve gelecek sezon Devler Ligi'ne uzaktan bakacak fotoğraf veriyordu. Ada'da maç sabahı favori elbette ManU idi.



LİVERPOOL TARİHİNE GEÇT

Mohamed Salah, 129 golle Robbie Fowler'ı sollayarak Liverpool tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu.

"WEGHORST FARKI SAHA İÇİNDE İZLEDİ"

İlk yarıda Liverpool öne geçene kadar pozisyonları bulan United, Kadıköy'de 6-0 kaybeden G.Saray'ı hatırlattı. O derbide de Aslan, ilk yarıda fırsatları harcamış ve F.Bahçe, tarihi farka koşmuştu. Liverpool, 2. yarı United ağlarına 6 gol bırakırken, bu sezon attığı toplam golün 3'te 1'ini, 9-0 kazandığı Bournemouth ve bu maçta atmış oldu.

M.United, Aralık 1934'ten bu yana İngiliz tarihinin en ağır yenilgisini alırken, teknik direktörü Ten Hag hezimete basit bir yorum getirdi: "Bu, Manchester United değil." Beşiktaş'tan United'a giden Weghorst, hezimeti saha içinde izleyen isimlerden biriydi...



UNUTULMAZ

Mirror; 7 (Seven) ve Cennet'ten (Heaven) esinlenerek 'Seven-Hell' (Cennet-Cehennem) başlığını kullandı. Diğer sayfasında Unforgettable (Unutulmaz) manşetini attı. İspanyol AS 'Anfield'da Tarihi 7-0' başlığı ile 91 yıl sonra gelen hezimete dikkat çekti.

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Son dakik haberi: Tarihi Liverpool - Manchester United maçı sonrası Weghorst'a çok sert sözler! "Sahada farkı izledi"
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