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Giriş Tarihi: 7.3.2023 14:00 Son Güncelleme: 7.3.2023 14:08

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan flaş öneri! "Play-off gelsin"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan flaş öneri! Play-off gelsin

Deprem felaketi sonrası Süper Lig'de yer alan Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme talebinde bulmuştu. TFF, bu takımların talebini kabul ederek, kulüplerin yeni sezonda ligde kalma haklarının devam edeceğini açıklamıştı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ise ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK için yeni bir formül önerdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınından A Bola'ya Süper Lig ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Jorge Jesus, Süper Lig'de deprem bölgesi ekipleri Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesi nedeniyle rakiplerine 3 puan ve 3 gol averajı yazılmasına yönelik kararın yanlış olduğunu söyledi ve bir öneri sundu.

"BU MAÇLAR YOK SAYILMALI"

Jorge Jesus, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesinin ardından puan tablosunun bozulduğunu "Futbol yaşanan trajediden daha önemli değil ama skor tablosu da bozuldu" sözleriyle açıklarken, farklı bir formül uygulanması gerektiğini belirtti. Sözlerine devam eden Jorge Jesus "Alternatif ne olabilir? Puanlar sahada kazanıldığı için bundan sonra Gaziantep ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemeli. Bu maçlar yok sayılmalı." açıklamasını yaptı.


"ŞAMPİYON PLAY-OFF'LA BELİRLENMELİ"

Ayrıca Portekizli teknik adam "Daha sonra Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı. Bu seçeneğin uygulanabilirliğiyle ilgili herhangi bir fikrim yok." dedi.

ZİRVEDE SON HAFTA YAŞANANLAR

Fenerbahçe hafta sonu Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenmesinin ardından puanını 51 yaptı. Galatasaray, Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle 3 puanı hanesine yazdırdı ve 57 puana ulaştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan flaş öneri! "Play-off gelsin"
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