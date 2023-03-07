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Giriş Tarihi: 7.3.2023 15:55 Son Güncelleme: 7.3.2023 16:08

Son dakika Trabzonspor haberi: Ertuğrul Doğan başkanlığına aday olduğunu açıkladı! Abdullah Avcı istifa etti...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberi: Ertuğrul Doğan başkanlığına aday olduğunu açıkladı! Abdullah Avcı istifa etti...

Son dakika Trabzonspor haberi: Seçime gidilecek olan Trabzonspor'da flaş haberler art arda gelmeye devam ediyor. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanlığına aday olduğunu açıklarken, teknik direktör Abdullah Avcı da yeni yönetimin önünü açmak için görevi bıraktı.

Seçime gidilecek olan Trabzonspor'da flaş haberler art arda gelmeye devam ediyor. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanlığına aday olduğunu açıklarken, teknik direktör Abdullah Avcı da yeni yönetimin önünü açmak için görevi bıraktı.

ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLADI

AVCI İÇİN AÇIKLAMA YAPILACAK

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından teknik direktörü Abdullah Avcı da yeni yönetimin önünü açmak için görevi bıraktı. Avcı'nın kararını değerlendiren Trabzonspor yönetiminden kısa sürede açıklama bekleniyor.

ALACAKLARI VERİLECEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın istifa kararı sonrası tazminat talebi olmazken, kendisine sezon sonuna kadar olan alacaklarının kendisine verileceği öğrenildi.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Ertuğrul Doğan başkanlığına aday olduğunu açıkladı! Abdullah Avcı istifa etti...
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