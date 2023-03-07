Son dakika Trabzonspor haberi: Ertuğrul Doğan başkanlığına aday olduğunu açıkladı! Abdullah Avcı istifa etti...

Seçime gidilecek olan Trabzonspor'da flaş haberler art arda gelmeye devam ediyor. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanlığına aday olduğunu açıklarken, teknik direktör Abdullah Avcı da yeni yönetimin önünü açmak için görevi bıraktı.
ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLADI
AVCI İÇİN AÇIKLAMA YAPILACAK
Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından teknik direktörü Abdullah Avcı da yeni yönetimin önünü açmak için görevi bıraktı. Avcı'nın kararını değerlendiren Trabzonspor yönetiminden kısa sürede açıklama bekleniyor.
ALACAKLARI VERİLECEK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın istifa kararı sonrası tazminat talebi olmazken, kendisine sezon sonuna kadar olan alacaklarının kendisine verileceği öğrenildi.