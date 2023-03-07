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Giriş Tarihi: 7.3.2023 10:06

Vincenzo Montella'dan Nicolo Zaniolo ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de başarılı olabileceğini düşünüyorum"

Vincenzo Montella’dan Nicolo Zaniolo ve Galatasaray sözleri! Türkiye’de başarılı olabileceğini düşünüyorum

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'yla ilgili, "Türkiye'de başarılı olabileceğini düşünüyorum. Roma'da 6 ay daha kalması düşünülemezdi. Kulübün de bu konuda onu desteklediğini düşünüyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, GOAL İtalya'nın Twitch kanalına açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuşan Montella, "Gerçekten trajik bir durum, depremin yaşandığı şehirlerde kıyamet kopmuş gibi görünüyor.

Futbolu düşünmek çok zor, ama ben de kendime 'Bu durumda ne yapacağız?' sorusunu defalarca sordum. Bu büyük depremlerden sonra, Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Depremden öncesi ve sonrası var artık" dedi.

Galatasaray'la ilgiliyse Montella, "Galatasaray harika bir kulüp, Türkiye'nin en iyileri arasında yer alıyor. Şehir olağanüstü." dedi. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Zaniolo'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan İtalyan antrenör, "Zaniolo'nun 6 ay daha Roma'da kalması düşünülemezdi. Bu yüzden kulübün de bu konuda onu desteklediğini düşünüyorum ve Zaniolo'nun, Türkiye'de başarılı olabileceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'yla ilgiliyse Montella şunları söyledi, "Andrea çok iyi gidiyor. Başlangıçta durumları anlamak ve kendini anlatmak için bir adaptasyon dönemi yaşadı, ama şimdi önemli bir istikrar yaşıyor."

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Vincenzo Montella'dan Nicolo Zaniolo ve Galatasaray sözleri! "Türkiye'de başarılı olabileceğini düşünüyorum"
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