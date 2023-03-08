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Giriş Tarihi: 8.3.2023 15:27

Alaxandrer Sörloth'un yeni takımı belli oluyor! Trabzonspor'da transferden yüzde 20 pay alacak...

Alaxandrer Sörloth’un yeni takımı belli oluyor! Trabzonspor’da transferden yüzde 20 pay alacak...

Alexander Sörloth transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İkinci Real Sociedad macerasından kendini bulan Norveçli golcü, İspanyol ekibinde temelli kalmaya hazırlanıyor. Alexander Sörloth transferinde Trabzonspor da pay alacak. İşte ayrıntılar...

Leipzig'de tutunamayan Alexander Sörloth, kariyerine La Liga'da devam edecek. 2022-23 sezonu öncesi adı Süper Lig devleriyle de anılan Alexander Sörloth, ikinci kez Real Sociedad'a kiralanmıştı. Oyuncunun transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

ALEXANDER SÖRLOTH ALMANYA'DA TUTUNAMADI
Leipzig, transferine 20 milyon euro ödediği Alexander Sörloth'dan bir türlü istediği verimi alamamıştı. 2021-22 sezonunda 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla Real Sociedad'a kiralanan tecrübeli forvet, La Liga'daki ilk sezonunda da beklentilerin altında kalmıştı.

İKİNCİ SOCIEDAD MACERASI
Yeni sezon öncesi Süper Lig devlerine de yazılan Alexander Sörloth, sürpriz bir şekilde yeniden Real Sociedad'a kiralanmıştı. İspanyol ekibi, bu kez satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı Norveçli golcünün tapusunu almaya hazırlanıyor.

ALEXANDER SÖRLOTH'UN BONSERVİSİ ALINIYOR
İkinci Real Sociedad döneminde ritmini bulan Alexander Sörloth, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 13 gol, 2 asistlik katkı verdi. 27 yaşındaki forvetten son derece memnun olan Sociedad, Leipzig ile pazarlıklarda büyük aşama kaydetti.

LEIPZIG KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Leipzig ile 2025'e kadar sözleşmesi olan ve Alman ekibinin planları arasında yer almayan Alexander Sörloth da Sociedad'da kalmaya sıcak bakıyor. İspanyol temsilcisinin bu kez oyuncunun tapusunu almasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFERDEN TRABZONSPOR DA PAY ALACAK
Alexander Sörloth'un transferi Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor. Zira Bordo-Mavililerin, Sörloth'un bir sonraki satışından yüzde 20 payı bulunuyor. (sporx)

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Alaxandrer Sörloth'un yeni takımı belli oluyor! Trabzonspor'da transferden yüzde 20 pay alacak...
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