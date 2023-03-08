Fenerbahçe, Sevilla deplasmanında! Kanarya’da 4 oyuncu eksik...

Fenerbahçe, LaLiga'da kötü günler geçiren Sevilla karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda da yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, birlik olgusu ile çıkacakları sahadan mutlu bir şekilde ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Deplasmandaki ilk maçta avantajı yakalamak isteyen sarı-lacivertli ekip, 16 Mart'ta evinde oynayacağı ikinci maçta taraftarının da desteğiyle rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyor.