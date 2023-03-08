Fenerbahçe, Sevilla deplasmanında! Kanarya’da 4 oyuncu eksik...

Fenerbahçe, LaLiga'da kötü günler geçiren Sevilla karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda da yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, birlik olgusu ile çıkacakları sahadan mutlu bir şekilde ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Deplasmandaki ilk maçta avantajı yakalamak isteyen sarı-lacivertli ekip, 16 Mart'ta evinde oynayacağı ikinci maçta taraftarının da desteğiyle rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyor.
SARI-LACİVERTLİLER 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN
Fenerbahçe, Sevilla mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun karşılaşmada yer alamayacak.
OOSTERWOLDE İLE SAMET AKAYDIN İLK KEZ
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen 2 futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecekler.
Sarı-lacivertlilerin yarınki mücadeleye şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor;
"Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia"