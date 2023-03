Jorge Jesus'tan Sevilla maçı öncesi açıklama! "3'üncü kez Avrupa Ligi finali oynamanın hayalini kuruyorum"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.00'te Sevilla'nın konuğu olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculardan Enner Valencia, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Jorge Jesus, "Güçlü, bu turnuvada güzel tarihi olan bir takıma karşı oynayacağız. Bu kupayı 4 defa kazandılar. Kaliteli ve yüksek seviyede oyuncuları var. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuya sahipler. Bunu söylemek bile onların kalitesini gösteriyor. Biz de Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. 2 aşamalı bir eleme olacak. İlk maçta iyi bir sonuç alıp, turu İstanbul'a taşıyıp, turu geçecek gücümüz var" diye konuştu.

"3'ÜNCÜ KEZ AVRUPA LİGİ FİNALİ OYNAMANIN HAYALİNİ KURUYORUM"

Avrupa Ligi'nde final oynama hayali kurduğunu belirten Jesus, "3'üncü kez Avrupa Ligi finali oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğim finallerden bir tanesi Sevilla'ya karşıydı. Şu anda son 16 turundayız. Bu turda her şey mümkün. Turu geçmemiz halinde çeyrek finale kalacağız. Eğer kura şansı da yanımızda olursa bu turnuvada bizim için her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ TAKIM İÇİN HANGİ SİSTEM İYİYSE O SİSTEMİ SEÇECEĞİZ"

Avrupa'da iyi bir performans ortaya koyduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde 10 maç yaptı. Bu 10 maçta; 7 galibiyet, 3 beraberliği var. Son 16 turuna kalırken, güzel bir performans sergiledik. Turnuvaya güzel bir başlangıç yaptık. Maçlarda pek çok farklı sistemle oynadık. Dolayısıyla her maç takım için hangi sistem iyiyse o sistemi seçeceğiz. Şuna emin olabilirsiniz ki yarınki sistem takımın alış olmadığı bir sistem olmayacak. Muhakkak daha önce oynadığımız bir sistemle oynayacağız" şeklinde konuştu.

"ANA HEDEFİMİZ TABİİ Kİ LİGİ KAZANMAK"

Öncelikli hedeflerinin ligi şampiyon tamamlamak olduğunun altını çizen Jorge Jesus, şöyle konuştu:

"Daha önce belirtmiş olduğum gibi bu turnuvada hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Biliyoruz ki biz bu turnuvada favori değiliz. Özellikle son 16 turu veya çeyrek finale kaldığınızda bu turnuvanın seviyesi Şampiyonlar Ligi seviyesi gibi oluyor. Çok güçlü takımlar var. Biz de iyi bir performans sergiledik. Ana hedefimiz tabii ki ligi kazanmak ama Avrupa Ligi'nde iyi bir 10 maç geçirdik. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Sevilla güçlü bir takım. Fenerbahçe'ye göre bu turnuvada daha tecrübeli bir takım. Ama bizim de kendi imkanlarımız var. Biz önümüze bakıyoruz, turnuvayı kazanmak için favorilerden birisi değiliz. Ama inanıyoruz, adım adım şansımızı arttırabiliriz."

"TÜRKİYE LİGİNİ KONUŞACAK VAKTİMİZ OLACAKTIR"

Portekiz basınında play-off sistemiyle ilgili çıkan haberler üzerine gelen bir soruya Jesus şöyle cevap verdi:

"Avrupa Ligi'ni konuşmak için buradayız. Türkiye ligini konuşacak vaktimiz olacaktır. Süper Lig'i kazanmak için şu an 2 güçlü rakip Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor. Şampiyonluğu kazanmaya yakın 2 takım. Şu an lig belirlenmiş değil. Fazla yorum yapmak istemiyorum şu anda. Kimse bana bir fikir vermez. Bir teknik direktör olarak kendi kafamda, kendi düşüncelerime sahip olurum. Sevilla maçı için buradayız, başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

"BATSHUAYİ KADRODA OLABİLECEK"

Takımdaki sakatlıklar hakkında da bilgiler veren tecrübeli teknik adam, "Şu anda takımda sadece 1 sakat oyuncu var. O da Luan Perez. Rennes maçında bir sakatlık yaşamıştı. Batshuayi sakatlığını atlattı, iyileşti. Yarın kadroda olabilecek. Şu an Luan Perez'in iyileşmesini bekliyoruz. Umarım o da kısa sürede takıma katılır. Çünkü o benim oyunumda özellikle defansif anlamda önemli bir oyuncu. Batshuayi kadroda olabilecek. Bir antrenmanımız daha var. Orada bir sıkıntı yaşamazsa kadroda olabilecek durumda.

"KARŞILAŞACAĞIMIZ HER ŞEYE HAZIRIZ"

Sevilla'nın geçtiğimiz hafta Atletico Madrid'e 6-1 mağlup olmasının bu maçı nasıl etkileyeceği yönünde gelen bir soruya Jesus, şöyle cevap verdi:

"Sevilla oyuncuları baskı altında oynamaya alışkınlar. Her zaman büyük takımlarda oynadılar. Dünyanın en iyi milli takımlarında görev yapan oyuncular. Dolayısıyla onlar bu tarz baskı ortamlarına alışkınlar. Aynı zamanda onlar için gururları çok önemli. Eminim ki perşembe günü kendilerini, kapasitelerini, değerlerini göstermek isteyecekler. Son maçı 6-1 kaybettiler ama bu benim için bir gösterge değil. Zor bir maç olacak. Biz de oradaki zor atmosfere hazırız. Taraftarların ateşli bir atmosfer oluşturacağını biliyoruz. Biz karşılaşacağımız her şeye hazırız. Eğer taktiksel anlamda onlardan daha iyi olursak, biz iyi bir şans yakalayabiliriz. Taktiksel olarak iyi olmazsak, çok zorluk yaşarız"

ENNER VALENCİA: İYİ BİR SONUÇ ALMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLACAK

Deplasmanda oynayacakları maçın zor olacağını ifade eden Enner Valencia, "Zor bir maç olacağını biliyoruz çünkü güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizde kalitemizi biliyoruz. Son dönemimizde iyi bir performans yakaladığımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu maçtan iyi bir sonuç almak bizim için önemli olacak" diye konuştu.

"İYİ BİR YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Güzel bir sezon geçirdiklerini söyleyen Ekvadorlu golcü, "Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Hep birlikte sezona başladığımızda hedefimiz netti. O da ligi kazanmak. Bu anlamda iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi farklı bir turnuvada, Avrupa arenasında maça çıkacağız. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Farklı bir turnuva ama biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"HOCANIN GÜVENİNİ HİSSETMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Jorge Jesus'un takımın başına geçtiğinden günden itibaren oyunculara güvenini hissettirdiğini belirten Valencia, "Öncelikle hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocamız da geldiği ilk günden beri bütün oyunculara bunu hissettiriyor. Sadece bana değil bütün takıma hissettiriyor. Lig, kupa ve Avrupa maçları oynadık. Bu maçlarda bütün oyuncular süre buldu. Dolayısıyla takım için, bu hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde oyuncular arasında rekabet de artıyor" şeklinde konuştu.

"UMARIM BİZİM İÇİN İYİ BİR AKŞAM OLUR"

Rakibin 3'lü savunmayla oynaması ve bunun kendilerini nasıl etkileyeceği yönünde gelen bir soruya Valencia şöyle cevap verdi:

"Evet bu bir avantaj gibi gözükebilir ama önemli olan maç başladığında bunu sahaya ne kadar yansıtabildiğinizdir. Çünkü maç başladıktan sonra görürsünüz. Bütün çalışmalarınızı yaparsınız. Rakibi nereden vurabileceğinizi, güçlü yönlerini nasıl kullanabileceğinin çalışmalarını yaparsınız. Ama tabii bunu sahaya ne kadar yansıtabileceğiniz de önemli. Umarım bizim için iyi bir akşam olur. İyi bir sonuç alırız bu maçtan."