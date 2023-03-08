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Giriş Tarihi: 8.3.2023 12:49

MHK Başkanı Lale Orta'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

MHK Başkanı Lale Orta’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

FIFA kokartlı ilk kadın hakem ve ilk kadın MHK Başkanı Lale Orta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle TFF'nin resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı.

FIFA kokartlı ilk kadın hakem ve ilk kadın MHK Başkanı Lale Orta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle TFF'nin resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı.

Orta, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığımız büyük afet nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu büyük afetin yaralarını sarmak için seferber olan devletimizin ve milletimizin büyük yardım seferberliğine Türk Futbol Ailesi olarak omuz omuza vererek biz de katıldık. Tüm futbol ailemizin 'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına kadın hakemlerimiz, kadın futbolcularımız, antrenörlerimiz ve kadın taraftarlar da ciddi bir özveri ile destek verdiler, vermeye devam ediyorlar. Futbol ailemizin kadın hakemleri, futbolcuları, antrenörleri, taraftarları, yöneticileri başta olmak üzere ülkemizin ve dünyanın geçtiği her zor durumda en büyük fedakârlığı yapan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, FIFA kokartlı ilk kadın hakemi ve ilk kadın MHK Başkanı olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınları afetzede kadınlarımız ve kız çocuklarımız başta olmak üzere tüm depremzedelerimize destek olmaya davet ediyorum."

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MHK Başkanı Lale Orta'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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