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Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:39

Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia'dan sözleşme açıklaması! Kalacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia’dan sözleşme açıklaması! Kalacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli oyuncu golcüsü Enner Valencia, Sevilla maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. YIldız golcü, yeni sözleşme konusuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli oyuncu golcüsü Enner Valencia, Sevilla maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. YIldız golcü, yeni sözleşme konusuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

İşe Valencia'nın açıklamaları:

Sözleşmesi ile ilgili konuşan Valencia, "Kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum." ifadelerini kullanırken, Sevilla maçı için de "Zor bir maç olacağını biliyoruz çünkü güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Biz de kalitemizi biliyoruz, son dönemdeki oyunumuzu biliyoruz. Zor bir maç olacak ama elimizden geleni yapacağız. Şükürler olsun iyi bir sezon geçiriyoruz takımla birlikte. Şimdi Avrupa'da bir maça çıkacağız. Farklı bir turnuva ama her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum, hocamız bize bu güveni hissettiriyor. Bu şekilde oyuncular arasında rekabet artıyor." dedi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia'dan sözleşme açıklaması! Kalacak mı?
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