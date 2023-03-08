Son dakika Galatasaray haberi: Aslan antrenmanı yuvasında yapıyor

Süper Lig'de sahasındaki son maçını 5 Şubat'ta 2-1 kazanılan Trabzon maçında oynayan G.Saray, 1 ay sonra Kasımpaşa maçı ile evine dönüyor. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularının 1 aydır çıkmadığı Nef Stadı'nın zeminine alışmaları için dünkü idmanın ardından bugün de statta antrenman yaptıracak.



REKOR İÇİN BOŞ KOLTUK KALMADI!



Aslan, bu hafta Kasımpaşa'yı devirirse Beşiktaş'ın 13 maçlık ligdeki kazanma rekorunu kırarak 14 galibiyete ulaşacak. Bu maç için taraftar stada akın etmeye hazırlanırken dün çıkan biletler de kısa sürede bitti. Cumartesi günü tribünde 50 bin G.Saraylı olması bekleniyor.