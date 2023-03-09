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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:09

Beşiktaş'ta Dele Alli artık kulübede kalacak

Beşiktaş’ta Dele Alli artık kulübede kalacak

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve yöneticilerin yoğun ilgisine rağmen beklenen çıkışı yapamayan Dele Alli'nin sezon sonuna kadar Ankaragücü maçında olduğu gibi çoğu mücadeleyi tribünden takip etmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli ile ilgli flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in şu ana kadar sergilediği performansla vasatı aşamayan 26 yaşındaki futbolcuyu artık kadroda düşünmediği öne sürüldü.

Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve yöneticilerin yoğun ilgisine rağmen beklenen çıkışı yapamayan İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar Ankaragücü maçında olduğu gibi çoğu mücadeleyi tribünden takip etmesi bekleniyor.

Merkez orta saha, 10 numara ve orta sahanın sol tarafında görev alabilen İngiliz yıldız Siyah-Beyazlı forma altında bu sezon 17 maçta süre aldı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 3 gollük skor katkısında bulunmuştu. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dele Alli Everton'a geri dönecek. (Takvim)

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Beşiktaş'ta Dele Alli artık kulübede kalacak
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