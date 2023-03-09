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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:32

Kim Min-Jae: Gol atmaktansa gol yememeyi tercih ederim

Kim Min-Jae: Gol atmaktansa gol yememeyi tercih ederim

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin tecrübeli futbolcusu Kim Min-Jae, İtalyan basınına verdiği röportajda dikkat çekici kelimeler kullandı.

Kim Min-Jae yaptığı açıklamada, "Şampiyon olmayı çok istiyorum. Napoli uzun zamandır bunu başaramıyor. Ama şimdi iyi oynuyoruz. Zaferler için çok açgözlüyüm" dedi.

Sosyal medyada dolananan dans videosu ile ilgili konuşan Kim, "Herkes Gangnam Style'ı biliyor. Bu dansı yapmak için eğitim almama gerek yok. Sadece bir kez yaptım ama bu beni çok utandırıyor. Videoyu izleyemiyorum" açıklamasını yaptı.

"GOL ATMAKTANSA YEMEMEYİ TERCİH EDERİM"
Yıldız stoper, "En önemli şey hocanızın nasıl bir futbol istediğidir. Önce hedefinizi belirlemelisiniz. Bundan sonra takıma entegre olmak ve uyum sağlamak kolaydır. Sanırım ben uyum sağladım. Biri bir defans oyuncusu düşündüğünde ilk akla gelen isim olmak istiyorum. Ancak bu şekilde Kim Min-Jae'nin adı hatırlanabilir. Bunun için çalışıyorum ve başarılı olmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Gol attığı zaman gururlandığı dile getiren Kim Min-Jae, "Gol atmaktansa gol yememeyi tercih ederim. Ben bir defans oyuncusuyum. Gol attığım zaman tabii ki gurur duyuyorum ama hedefim her zaman maçı gol yemeden tamamlamaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kim Min-Jae: Gol atmaktansa gol yememeyi tercih ederim
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