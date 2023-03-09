Kim Min-Jae: Gol atmaktansa gol yememeyi tercih ederim

Kim Min-Jae yaptığı açıklamada, "Şampiyon olmayı çok istiyorum. Napoli uzun zamandır bunu başaramıyor. Ama şimdi iyi oynuyoruz. Zaferler için çok açgözlüyüm" dedi.

Sosyal medyada dolananan dans videosu ile ilgili konuşan Kim, "Herkes Gangnam Style'ı biliyor. Bu dansı yapmak için eğitim almama gerek yok. Sadece bir kez yaptım ama bu beni çok utandırıyor. Videoyu izleyemiyorum" açıklamasını yaptı.