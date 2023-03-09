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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Play-off mümkün değil

Play-off mümkün değil
Gaziantep FK ve Hatayspor'un deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilmesinin ardından bu takımlarla oynayacaklara 3 puan ve 3 gol averajı yazılması kararı alınmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise Süper Lig'de ilk dört takımın play-off oynamasının daha doğru olacağını dile getirmişti. Jesus'nun sarf ettiği sözler tartışmaya neden olurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Radyospor'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Süper Lig'de play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yer almamaktadır" dedi. Büyükekşi, "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'Dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle bir şey mümkün değil. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir şey yok" ifadelerini kullandı.

YABANCI KONUSU NETLİK KAZANMADI
MEHMET Büyükekşi, "Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" şeklindeki soruya da "Bu konuda netleşen bir şey yok" cevabını verdi. Bilindiği üzere karar değişmezse gelecek sezon sahada en fazla 7 yabancı futbolcu olabilecek.

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Play-off mümkün değil
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