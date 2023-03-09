Play-off mümkün değil

aziantep FK ve Hatayspor'un deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilmesinin ardından bu takımlarla oynayacaklara 3 puan ve 3 gol averajı yazılması kararı alınmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise Süper Lig'de ilk dört takımın play-off oynamasının daha doğru olacağını dile getirmişti. Jesus'nun sarf ettiği sözler tartışmaya neden olurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Radyospor'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Süper Lig'de play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yer almamaktadır" dedi. Büyükekşi, "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi?Böyle bir şey mümkün değil. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir şey yok" ifadelerini kullandı.Büyükekşi,şeklindekisoruya da "Bu konuda netleşen birşey yok" cevabını verdi. Bilindiği üzerekarar değişmezse gelecek sezon sahadaen fazla 7 yabancı futbolcu olabilecek.