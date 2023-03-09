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Giriş Tarihi: 9.3.2023 10:36 Son Güncelleme: 9.3.2023 10:50

Son dakika Beşiktaş haberleri: Aboubakar'ın gözü Ghezzal'ın dönüşünde! En çok onu sevindiriyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Aboubakar’ın gözü Ghezzal’ın dönüşünde! En çok onu sevindiriyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'taki yeni döneminin ilk golünü Ankaragücü'ne karşı kaydeden Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal'ın sakatlığını atlatmasıyla eski formunu yeniden yakalayacağına inanıyor.

Beşiktaş'ta dönüşü dört gözle beklenen Rachid Ghezzal, sonunda sağlığına kavuştu. Cezayirli kanat oyuncusu, pazar günü oynanacak Başakşehir müsabakasına ilk 11'de çıkacak. 30 yaşındaki futbolcunun dönüşü ise en çok Aboubakar'ı sevindiriyor.

2020-21'deki şampiyonlukta Ghezzal'ın asistleriyle şov yapan, ligde toplam 15 gol kaydeden Kamerunlu forvet, bu sezon 5 maçta sadece 1 kez ağları sarstı. Tek golünü geçen hafta Ankaragücü filelerine yollayan Aboubakar, Rachid Ghezzal ile birlikte eski formunu yakalayacağına inanıyor.

ELEŞTİRİLER DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRDİ

Ankaragücü maçının ardından, "Eleştiriler her zaman olacak. Acı çekmeden kazanamayız" diyen Vincent Aboubakar, tempoyu artırdı. 31 yaşındaki forvet, antrenmanlardaki hırslı görüntüsü ve performansıyla dikkat çekiyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Aboubakar'ın gözü Ghezzal'ın dönüşünde! En çok onu sevindiriyor
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