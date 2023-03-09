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Giriş Tarihi: 10.3.2023 01:45

Son dakika haberi: Jorge Jesus'tan maç sonu flaş açıklamalar! Arda Güler sorusuna ilginç yanıt...

Son dakika haberi: Jorge Jesus’tan maç sonu flaş açıklamalar! Arda Güler sorusuna ilginç yanıt...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmayı değerlendirirken, Arda Güler'in neden geç girdiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki 2-0'lık Sevilla mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un açıklamalarının tamamı...

"Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe'den çok daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bugünün özeti, ilk yarıda saklıydı. İlk yarıda harika oynadık. Sevilla'nın ilk yarıda bir pozisyonu dahi yoktu ama biz 3-4 tane net poziyon kaçırdık."

"Avrupa Ligi'nde bu pozisyonları atamazsanız kazanmanız mümkün olmuyor. İkinci yarı takım biraz konsantrasyonunu kaybetti. Yediğimiz golden bir tanesi taçtan geldi. Biz bugün tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik ama 1 maç daha var."

"Hala şansımız var. 2-0 istediğimiz sonuç değildi, bu maçın hakkı da değildi. Kendi stadımızda bugünkü ilk yarı gibi oynarsak bu sefer goller atacağımızı düşünüyoruz. Tur, başladığımız kıyasla daha zor... Ancak daha bitmedi."

"Arda Güler son bölümde girdi oyuna. Çok fazla dakika kalmamıştı. Bu şekilde gelişmesi gerekti. Negatif veya pozitif özel bir durum olmadı. Diğer bütün oyuncular gibi kendi oyununu oynadı."

"Sevilla daha önce Avrupa Ligi'ni 6 kez kazandı. Bu turnuvadaki tarihi bizimle kıyaslanamaz bile. Fenerbahçe'nin bu arenada çok fazla tecrübesi olmayan oyuncuları var. Ancak rövanş öncesi hala umudumuz var. Özellikle ilk yarı çok iyiydik."

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Son dakika haberi: Jorge Jesus'tan maç sonu flaş açıklamalar! Arda Güler sorusuna ilginç yanıt...
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