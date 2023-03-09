Son dakika haberi: Jorge Jesus’tan maç sonu flaş açıklamalar! Arda Güler sorusuna ilginç yanıt...

"Sevilla daha önce Avrupa Ligi'ni 6 kez kazandı. Bu turnuvadaki tarihi bizimle kıyaslanamaz bile. Fenerbahçe'nin bu arenada çok fazla tecrübesi olmayan oyuncuları var. Ancak rövanş öncesi hala umudumuz var. Özellikle ilk yarı çok iyiydik."