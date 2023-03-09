Son dakika haberi: Jorge Jesus’tan maç sonu flaş açıklamalar! Arda Güler sorusuna ilginç yanıt...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki 2-0'lık Sevilla mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte Jesus'un açıklamalarının tamamı...
"Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe'den çok daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bugünün özeti, ilk yarıda saklıydı. İlk yarıda harika oynadık. Sevilla'nın ilk yarıda bir pozisyonu dahi yoktu ama biz 3-4 tane net poziyon kaçırdık."
"Hala şansımız var. 2-0 istediğimiz sonuç değildi, bu maçın hakkı da değildi. Kendi stadımızda bugünkü ilk yarı gibi oynarsak bu sefer goller atacağımızı düşünüyoruz. Tur, başladığımız kıyasla daha zor... Ancak daha bitmedi."
"Arda Güler son bölümde girdi oyuna. Çok fazla dakika kalmamıştı. Bu şekilde gelişmesi gerekti. Negatif veya pozitif özel bir durum olmadı. Diğer bütün oyuncular gibi kendi oyununu oynadı."
"Sevilla daha önce Avrupa Ligi'ni 6 kez kazandı. Bu turnuvadaki tarihi bizimle kıyaslanamaz bile. Fenerbahçe'nin bu arenada çok fazla tecrübesi olmayan oyuncuları var. Ancak rövanş öncesi hala umudumuz var. Özellikle ilk yarı çok iyiydik."