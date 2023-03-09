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Giriş Tarihi: 9.3.2023 15:30 Son Güncelleme: 9.3.2023 15:40

Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA
Süper Lig’de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

11 Mart Cumartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

12 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan

13 Mart Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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