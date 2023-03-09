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Giriş Tarihi: 9.3.2023 20:55

TFF, eSüper Lig'in 15 Mart'ta başlayacağını açıkladı

AA
TFF, eSüper Lig’in 15 Mart’ta başlayacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eSüper Lig'in 15 Mart Çarşamba günü başlayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki farklı aşamada düzenlenecek eSüper Lig, çevrim içi 24 maç günü olarak Süper Lig fikstürüne göre oynanacak.

Ligde ilk 12'ye girme başarısı gösteren takımlar, çevrim dışı müsabakalarda mücadele etme şansı yakalayacağı belirtilen açıklamada, "Her takımın en az 1 koç ve 2 eFutbolcu ile temsil edileceği eSüper Lig'de normal sezon maçları çevrim içi, 1vs1 ve 95 Gen modu üzerinden oynanacak. Play-off müsabakaları itibarıyla Ultimate Mode üzerinden oynanacak ligde oyuncu yaş sınırı ise 16 olacak. Türkiye'de ilk kez resmi olarak düzenlenecek eSüper Lig'in şampiyonu, mayıs ayında oynanacak büyük finalle belli olurken, 200 bin liralık ödül kazanacak." denildi.

Ayrıca, finale kalma başarısı gösteren takımların, FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacağı aktarıldı.

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TFF, eSüper Lig'in 15 Mart'ta başlayacağını açıkladı
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