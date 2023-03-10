Al İttihad - Al Nassr maçı sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü! Sahada Messi sesleri...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında zirveye oynayan iki takım Al İttihad ile Ronaldo'lu Al Nassr karşı karşıya geldi. Zorlu maçta Al İttihad, Romarinho'nun 80. dakikada attığı golle Al Nassr'ı 1-0 mağlup etti.
Romarinho'nun golüyle maçı kazanan Al Ittihad puanını 47 yaptı ve liderliği Al Nassr'dan aldı. Al Nassr ise 46 puanla 2. sıraya geriledi. Maçtaki etkisiz görüntüsü ile dikkat çeken Ronaldo, maçın son düdüğünden sonra resmen öfkeye döndü.
Yenilgiye çok öfkelenen Ronaldo, soyunma odasına giderken saha kenarındaki su şişesine tekme attı. Ronaldo'yu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.