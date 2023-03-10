Al İttihad - Al Nassr maçı sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü! Sahada Messi sesleri...

Romarinho'nun golüyle maçı kazanan Al Ittihad puanını 47 yaptı ve liderliği Al Nassr'dan aldı. Al Nassr ise 46 puanla 2. sıraya geriledi. Maçtaki etkisiz görüntüsü ile dikkat çeken Ronaldo, maçın son düdüğünden sonra resmen öfkeye döndü.