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Giriş Tarihi: 10.3.2023 12:43 Son Güncelleme: 10.3.2023 12:44

Al İttihad - Al Nassr maçı sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü! Sahada Messi sesleri...

Al İttihad - Al Nassr maçı sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü! Sahada Messi sesleri...

Suudi Arabistan Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında zirveye oynayan iki takım Al İttihad ve Al Nassr karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, rakibi Al İttihad'a Romarinho'nun attığı golle 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Portekizli yıldız resmen çılgına döndü. İşte tüm detaylar...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında zirveye oynayan iki takım Al İttihad ile Ronaldo'lu Al Nassr karşı karşıya geldi. Zorlu maçta Al İttihad, Romarinho'nun 80. dakikada attığı golle Al Nassr'ı 1-0 mağlup etti.

Romarinho'nun golüyle maçı kazanan Al Ittihad puanını 47 yaptı ve liderliği Al Nassr'dan aldı. Al Nassr ise 46 puanla 2. sıraya geriledi. Maçtaki etkisiz görüntüsü ile dikkat çeken Ronaldo, maçın son düdüğünden sonra resmen öfkeye döndü.

Maç esnasında Al Ittihad taraftarlarının 'Messi, Messi, Messi' tezahüratlarına tepki gösteren Ronaldo, elleriyle tribüne doğru 'sus' işareti yaptı. Ronaldo, maçın bitiş düdüğüyle birlikte resmen çileden çıktı.

Yenilgiye çok öfkelenen Ronaldo, soyunma odasına giderken saha kenarındaki su şişesine tekme attı. Ronaldo'yu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

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Al İttihad - Al Nassr maçı sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü! Sahada Messi sesleri...
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