Bir maçımız daha var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0'lık yenilgi sonrası umutsuz değildi. Öz eleştiri yapan Portekizli hoca, "Avrupa'da bizden çok daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Takımım ilk yarıda harikaydı. Sevilla'nın pozisyonu yoktu. Avrupa'da bulduğunuz pozisyonları atamazsanız kazanamazsınız.2-0 istediğimiz bir sonuç değildi ama şansımız sürüyor. Kadıköy'de ilk devredeki gibi oynarsak bu kez golleri bulabiliz diye düşünüyorum." Jesus, ilk kez Avrupa'da maça çıkan Samet içinse "İyi bir performans sergiledi" dedi.Kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıkan Samet Akaydın karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Gerçekten çok talihsizdik. İlk yarı çok pozisyon harcadık. İkinci yarıda talihsiz bir gol yedik. Ben takıma inanıyorum, güveniyorum İstanbul'da çevireceğiz. Aslında çok iyi hazırlandık çok istiyorduk. İnanıyoruz ve kendimize elenmiş gözüyle bakmıyorum. Turu geçen taraf biz olacağız inşallah."