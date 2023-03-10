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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Bir maçımız daha var

Bir maçımız daha var

Jesus: “Avrupa’da bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bulduğunuz golleri atamazsanız kazanamazsınız.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0'lık yenilgi sonrası umutsuz değildi. Öz eleştiri yapan Portekizli hoca, "Avrupa'da bizden çok daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Takımım ilk yarıda harikaydı. Sevilla'nın pozisyonu yoktu. Avrupa'da bulduğunuz pozisyonları atamazsanız kazanamazsınız. Gollerden biri taç atışından geldi. Yani tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik ama daha bir maç var. 2-0 istediğimiz bir sonuç değildi ama şansımız sürüyor. Kadıköy'de ilk devredeki gibi oynarsak bu kez golleri bulabiliz diye düşünüyorum." Jesus, ilk kez Avrupa'da maça çıkan Samet içinse "İyi bir performans sergiledi" dedi.

SAMET: DAHA ELENMEDİK!
Kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıkan Samet Akaydın karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Gerçekten çok talihsizdik. İlk yarı çok pozisyon harcadık. İkinci yarıda talihsiz bir gol yedik. Ben takıma inanıyorum, güveniyorum İstanbul'da çevireceğiz. Aslında çok iyi hazırlandık çok istiyorduk. İnanıyoruz ve kendimize elenmiş gözüyle bakmıyorum. Turu geçen taraf biz olacağız inşallah."

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