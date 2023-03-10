Eski futbolcu Arda Turan, depremzede çocuklarla gösteri maçı yaptı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen çocuklar için Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yaşananların etkisini azaltmak için etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında depremzede çocuklar ile Marmarisli çocuklar, eski futbolcu Arda Turan'ın da forma giydiği bir gösteri maçı yaptı.

Turan, depremzede ve Marmarisli çocuklar tarafından sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı.

Türk bayraklı, kırmızı ve beyaz formalı iki takımın karşılaşmasında Arda Turan, iki ekipte de oynadı.

Karşılaşmayı izleyenler, maçın bitiş düdüğünün ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere sahaya oyuncak attı.

Müsabaka sonrası Arda Turan, çocuklarla tek tek fotoğraf çektirdi. Turan, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çim sahadan bir saat sonra ayrılabildi.

Turan, gazetecilere, Türk halkına baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocukların yüzlerinin gülmesiyle kendisinin de mutlu olduğunu belirten Arda Turan, "Çok ağır bir felaketten çıktık. Yaraları sarmaya çalışacağız. Üzerimize ne düşerse yapmak adına, kardeşlerimiz, dostlarımız, evlatlarımız için buradayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah insanımıza sabır versin." dedi.

-"Yardımları, ihtiyaç listesini azaltmamamız lazım"

Arda Turan, Türk halkına yardımların sürmesi çağrısında bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Asla durmamamız, yardımları, ihtiyaç listesini azaltmamamız lazım. Sonuna kadar bu mücadeleye devam etmemiz lazım. Neresi, hangi yardım kuruluşu olursa olsun, iyilikten hiçbir zaman zarar gelmez. Herkesin iyi niyetle iyi şeyler yapmak istediğini düşünüyorum. O yüzden birbirimizle didişmeden ne yapabiliyorsak en güzelini yapalım."

Çocukların sevgi ve ilgisinin kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Turan, "Kardeşlerim inşallah gelecekte ülkeleri için çok değerli, kıymetli insanlar olacak. Bugün onlara bir şey katabildiysem çok mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.