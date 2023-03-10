Fenerbahçe, Sevilla karşısında nasıl tur atlar? Hesaplamalar ve ihtimaller belli oldu

"İKİNCİ MAÇ ÖNCESİ UMUDUMUZ VAR"



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jesus, zorluk seviyesi yüksek olan maçlarda alınan kötü sonuçlarla ilgili olarak gelen bir soruyu ise "Ben şu anda bugünkü maçı değerlendirebilirim. Bugünkü rakibimiz, daha önce bu kupayı 6 defa kazandı. Sevilla'nın, bu turnuvadaki tarihi bizimle kıyaslanamaz. İkinci yarıda biri duran top sonrası konsantre eksikliğinden diğeri de seken toptan goller yedik. Avrupa'da oynamamış çok fazla oyuncumuz var ama performansımızın iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci maç öncesi halen umudumuz var" şeklinde cevapladı.