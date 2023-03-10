Fenerbahçe, Sevilla karşısında nasıl tur atlar? Hesaplamalar ve ihtimaller belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, dün son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Jesus'un öğrencileri ikinci yarıda Jordan ve Lamela'nın gollerine engel olamadı.
"İKİNCİ MAÇ ÖNCESİ UMUDUMUZ VAR"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jesus, zorluk seviyesi yüksek olan maçlarda alınan kötü sonuçlarla ilgili olarak gelen bir soruyu ise "Ben şu anda bugünkü maçı değerlendirebilirim. Bugünkü rakibimiz, daha önce bu kupayı 6 defa kazandı. Sevilla'nın, bu turnuvadaki tarihi bizimle kıyaslanamaz. İkinci yarıda biri duran top sonrası konsantre eksikliğinden diğeri de seken toptan goller yedik. Avrupa'da oynamamış çok fazla oyuncumuz var ama performansımızın iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci maç öncesi halen umudumuz var" şeklinde cevapladı.
İlk maçta 2-0 kaybeden sarı-lacivertli takımın çeyrek finale çıkması için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. 2 farklı galibiyet ise ikinci maçı uzatmaya götürecek.
Diğer yandan tek farklı galibiyet, beraberlik ya da Sevilla'nın galibiyeti, İspanyol takımını çeyrek finale taşır.
ZORLU MAÇTA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Dünkü karşılaşmadan istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü Sevilla'yı Kadıköy'de ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe-Sevilla maçı Exxen'den naklen yayınlanacak.