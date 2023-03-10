Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Sevilla maçı açıklaması: "Tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun"
Giriş Tarihi: 10.3.2023 17:52 Son Güncelleme: 10.3.2023 17:53

Fenerbahçe'den Sevilla maçı açıklaması: "Tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun"

Fenerbahçe’den Sevilla maçı açıklaması: Tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında Fenerbahçe, İspanya La Liga ekibi Sevilla ile karşılaştı. Mücadele, 2-0'lık Sevilla galibiyeti ile tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, maç sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı lacivertli kulüp, Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçın ardından resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçını izlemek için İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda bulunan taraftarlarımıza İspanyol polislerin kabul edilemez tutum ve olumsuz yaklaşımlarını takip ettik.

Öncelikle bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği ile de görüşen Kulübümüz; ilgili yerlere resmi şikayet dilekçelerinin gönderilmesi için gerekli adımları atmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuyu Madrid Büyükelçiliğimiz üzerinden takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kayseri bu kez 4,8 ile sallandı! Deprem sırasında oluşan mavi ışık böyle görüntülendi
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
SON DAKİKA: İYİ Parti'de HDP tiyatrosu! Kılıçdaroğlu kimin adına görüşmeye gidecek?
Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira'nın evinden paylaşım yaptı...
Dışarıdan fay üretmek
"Mücahid Kılıçdaroğlu" ifadelerine bir tepki de AGD'den: Asalak söylemler
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi! İşte düzenlemenin detayları
Enkaz altındaki insanlarla dalga geçmişlerdi... İşte o vicdansızlar için istenen ceza
CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Sevilla maçı açıklaması: "Tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA