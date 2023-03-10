Gedson Fernandes’e Crystal Palace kancası

Beşiktaş'ta son dönemde göstermiş olduğu başarılı performansla dikkat çeken Gedson Fernandes, İngiliz ekibi tarafından ciddi şekilde takip ediliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın gelecek sezon için Gedson Fernandes'i transfer etmek istediği öğrenildi.

İngiliz ekibinin scoutlarının Gedson'ı izlemek için Türkiye'ye geleceği ve Beşiktaş Yönetimi ile dirsek temasına geçeceği aktarıldı. Beşiktaş'ın Benfica'dan 6 milyon euro bedelle transfer ettiği yıldız oyuncudan beklentisi ise 10 milyon Euro. (Takvim)