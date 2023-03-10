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Giriş Tarihi: 10.3.2023 11:03

Real Madrid, Fenerbahçe'ye Eden Hazard'ı önerdi

Real Madrid, Fenerbahçe’ye Eden Hazard’ı önerdi

Real Madrid, maaşının büyük bölümünü karşılamaya hazır olduğunu belirterek dünyaca ünlü yıldızı Eden Hazard'ı, aralarında Fenerbahçe’nin de dahil olduğu birçok takıma önerdi.

Bir zamanlar dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyordu. Chelsea'deki muhteşem performansı sonrası Real Madrid'in 2019'da kendisi için 115 milyon Euro ödemesi sürpriz olmadı. Ancak Eden Hazard transferi, İspanyol devinin tarihindeki en büyük hayal kırıklıkları arasındaki yerini aldı.

Belçikalı oyuncu, Chelsea'deki formunun çeyreğine bile ulaşamadı, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyeri hızla aşağı indi. Hazard, formaya adeta hasret kalmasına rağmen Real Madrid ile 2023-24 sezonunun sonunda bitecek sözleşmesini tamamlamak istiyor. İspanyol devi ise deyim yerindeyse Hazard'dan kurtulmanın yollarını arıyor. Üstelik bunu, 20 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle yapamıyor. Real Madrid'in Belçikalı oyuncuyu önümüzdeki sezon kiralayacak olan takıma maaşının büyük bölümünü üstlenme taahhüdünde bulunacağı iddia edildi.

İspanyol ekibinin, şimdiden 32 yaşındaki yıldızı aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu birçok takıma önerdiği öne sürüldü. Real Madrid, dünyaca ünlü yıldızın daha fazla kadroda yer almasını istemiyor. Hazard-Fenerbahçe iddiaları yeni değil. Geçtiğimiz ocak ayının ilk günlerinde İspanyol basını, Sarı-Lacivertliler ile Real Madrid arasında Belçikalı süperstar için temas kurulduğunu yazmıştı. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun o dönemde sakat olması, form tutmasının kolay gözükmemesi nedeniyle Fenerbahçe, bu transferde ısrarcı olmadı. (Sporx)

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Real Madrid, Fenerbahçe'ye Eden Hazard'ı önerdi
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