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Giriş Tarihi: 10.3.2023 13:53 Son Güncelleme: 10.3.2023 13:55

Real Madrid'in transferdeki hedefi belli oldu! Guardiola'nın yıldızını alıyor....

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Real Madrid’in transferdeki hedefi belli oldu! Guardiola’nın yıldızını alıyor....

Bu sezon liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, Şampyionlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçta Liverpool'u 5-2 mağlup etti ve çeyrek final için büyük avantaj sağladı. Takımın golcüsü Benzema'nın yanına daha etkili bir golcü koymak isteyen yönetim, dev transfer için şimdiden planlarını yaptı.

Ligde şampiyonluk yarışında Barcelona'nın gerisine düşen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda İngiliz devi Liverpool'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek tur için avantaj sağladı.

Yeni sezon için yeni bir golcü transferi yapmak isteyen Real Madrid yönetimi, tüm dünyada ses getirecek bir transfere imza atmak istiyor. İngiliz basını Independent, Real Madrid'in yeni golcüsünü resmen yazdı.

REAL MADRİD'İN YENİ HEDEFİ: ERLING HAALAND

Habere göre, Benzema'nın yanına çok daha etkili bir transfere imza atmak isteyen Real Madrid, Manchester City'de rekorlar kıran Erling Haaland'ı transfer listesine ekledi.

BENZEMA İLE YENİ SÖZLEŞME YAPILMADI

Guardiola'nın yıldızı için büyük bir bonservis ödeyerek transfere imza atmak isteyen yönetim, kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki Karim Benzema ile yeni sözleşme görüşmelerinin henüz başlamamış olması da bu iddiaları güçlendirmiş durumda.

Daha önce Mbappe'yi kadrosuna çok katmak isteyen fakat oyuncunun PSG'de kalmak istemesi yönetimi hayal kırıklığına uğrattı. Mbappe planları suya düşen Real Madrid bu sefer de gözünü Haaland'a dikti.

Premier Lig'de şimdiye kadar 25 maçta 27 gol atan ve rekorlar kıran Haaland harika istatistiklerine rağmen Pep Guardiola'nın sistemi için uygun bir oyuncu olmadığı yönünde eleştiriler alırken, takımda uzun süre kalması beklenmiyor.

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Real Madrid'in transferdeki hedefi belli oldu! Guardiola'nın yıldızını alıyor....
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