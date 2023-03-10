Real Madrid’in transferdeki hedefi belli oldu! Guardiola’nın yıldızını alıyor....

BENZEMA İLE YENİ SÖZLEŞME YAPILMADI

Guardiola'nın yıldızı için büyük bir bonservis ödeyerek transfere imza atmak isteyen yönetim, kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki Karim Benzema ile yeni sözleşme görüşmelerinin henüz başlamamış olması da bu iddiaları güçlendirmiş durumda.