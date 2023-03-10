Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi!
Giriş Tarihi: 10.3.2023 16:00

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi!

AA
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını KAP’a bildirdi!

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, sayın Avcı'ya 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022-2023 futbol sezonu için ise mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kayseri bu kez 4,8 ile sallandı! Deprem sırasında oluşan mavi ışık böyle görüntülendi
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
SON DAKİKA: İYİ Parti'de HDP tiyatrosu! Kılıçdaroğlu kimin adına görüşmeye gidecek?
Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira'nın evinden paylaşım yaptı...
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi! İşte düzenlemenin detayları
Dışarıdan fay üretmek
Enkaz altındaki insanlarla dalga geçmişlerdi... İşte o vicdansızlar için istenen ceza
CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
"Mücahid Kılıçdaroğlu" ifadelerine bir tepki de AGD'den: Asalak söylemler
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA