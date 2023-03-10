Turu zora soktu

Fenerbahçe'nin çeyrek final biletini alması için Sevilla ile oynanacak rövanşta öncelikle 2-0'ı bulup maçı uzatmaya götürmesi gerek. Direkt tur içinse 3 farklı galibiyet şart.Fenerbahçe, perşembe günü Kadıköy'de yine tarihin tekerrür etmesini bekleyecek.Türk takımlarının bu zamana kadar İspanya'da Sevilla'ya karşı galibiyeti bulunmazken bu geleneği Fenerbahçe de bozamadı. Burada oynanan 6 karşılaşmada İspanyol takımı 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.F.Bahçe, Avrupa'da bu sezon 13. maçında 2. yenilgisini yaşadı. Diğerini Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş mücadelesinde D.Kiev'e karşı almıştı.Sevilla deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarı, Valencia maskeleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Sarı-lacivertliler tribünde, 'Hepimiz Valencia'yız' mesajı verdi ancak bu sezon takımın gol yükünü çeken Ekvadorlu yıldız, onları mutlu etmeyi başaramadı.En son 8 Ocak'ta G.Saray derbisine 11 başlayan Serdar Aziz, sonrasında yedek kulübesine mahkum olmuştu. Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor karşılaşmasında son 3 dakikada şans bulan milli savunmacı, dün ilk 11 başladı. 12 Kasım'da Giresunspor maçında sakatlanan Joao Pedro, sahalara döndü. 82'de Valencia'nın yerine girdi.Süper Lig'de üst üste 4 maçta 8 gol atan Valencia dün sessiz kaldı. 82. dakikada yerini Pedro'ya bırakan Ekvadorlu forvet, oyunda kaldığı sürede kaleye 2'si isabetli 4 şut çekti. 1 şut pası verdi. 37 kez topla buluştu. 22 pas yapıp, yüzde 77.3 pas isabeti sağladı. Ama aradığı golü bulamadı.Fenerbahçe'nin 7 maçlık yenilmezlik serisi dün bitti. Son mağlubiyetini Süper Lig'de 8 Ocak'ta Galatasaray'a karşı yaşayan sarı-lacivertliler sonrasındaki 7 karşılaşmada 6 galibiyet-1 beraberlik almıştı.