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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Turu zora soktu

Turu zora soktu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da Sevilla'ya teslim oldu. Sanchez Pizjuan Stadı'nda ilk yarıda rakibine göre üstün olan sarı-lacivertliler, pozisyonları değerlendiremeyince 'Atamayana atarlar' kuralı devreye girdi. 56'da Jordan, 85'te Lamela umutları azalttı. Süper Lig'de haftayı bay geçecek Fenerbahçe, Endülüs ekibiyle rövanşa perşembe günü Kadıköy'de çıkacak

YAPTIK YİNE YAPARIZ!
Fenerbahçe'nin çeyrek final biletini alması için Sevilla ile oynanacak rövanşta öncelikle 2-0'ı bulup maçı uzatmaya götürmesi gerek. Direkt tur içinse 3 farklı galibiyet şart. 2008'de Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sarı-lacivertliler, Sevilla'yı ilk maçta 3-2 yenmiş, İspanya'da ise 3-2 kaybedip penaltılar sonucu çeyrek final biletini almıştı. Fenerbahçe, perşembe günü Kadıköy'de yine tarihin tekerrür etmesini bekleyecek.

GELENEK BOZULMADI
Türk takımlarının bu zamana kadar İspanya'da Sevilla'ya karşı galibiyeti bulunmazken bu geleneği Fenerbahçe de bozamadı. Burada oynanan 6 karşılaşmada İspanyol takımı 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
F.Bahçe, Avrupa'da bu sezon 13. maçında 2. yenilgisini yaşadı. Diğerini Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş mücadelesinde D.Kiev'e karşı almıştı.

HEPİMİZ VALENCİA'YIZ
Sevilla deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarı, Valencia maskeleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Sarı-lacivertliler tribünde, 'Hepimiz Valencia'yız' mesajı verdi ancak bu sezon takımın gol yükünü çeken Ekvadorlu yıldız, onları mutlu etmeyi başaramadı.

HASRETLERİ SONA ERDİ
En son 8 Ocak'ta G.Saray derbisine 11 başlayan Serdar Aziz, sonrasında yedek kulübesine mahkum olmuştu. Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor karşılaşmasında son 3 dakikada şans bulan milli savunmacı, dün ilk 11 başladı. 12 Kasım'da Giresunspor maçında sakatlanan Joao Pedro, sahalara döndü. 82'de Valencia'nın yerine girdi.

SESSİZ KALDI
Süper Lig'de üst üste 4 maçta 8 gol atan Valencia dün sessiz kaldı. 82. dakikada yerini Pedro'ya bırakan Ekvadorlu forvet, oyunda kaldığı sürede kaleye 2'si isabetli 4 şut çekti. 1 şut pası verdi. 37 kez topla buluştu. 22 pas yapıp, yüzde 77.3 pas isabeti sağladı. Ama aradığı golü bulamadı.

7
Fenerbahçe'nin 7 maçlık yenilmezlik serisi dün bitti. Son mağlubiyetini Süper Lig'de 8 Ocak'ta Galatasaray'a karşı yaşayan sarı-lacivertliler sonrasındaki 7 karşılaşmada 6 galibiyet-1 beraberlik almıştı.

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