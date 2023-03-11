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Giriş Tarihi: 11.3.2023 15:48 Son Güncelleme: 11.3.2023 16:52

Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor! İlk gol geldi (CANLI)

Antalyaspor sahasında Kayserispor’u konuk ediyor! İlk gol geldi CANLI

Antalyaspor ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Antalyaspor ile evinde Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla boyun eğen Kayserispor'un karşılaşmasını Volkan Bayarslan yönetiyor. Corendon Airlines Park'taki mücadele saat 16.00'da başladı.

ANTALYASPOR 1 - 0 KAYSERİSPOR (İlk yarı oynanıyor)

33' Haji Wright

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İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Ufuk, Fernando, Fredy, Larson, Ndao, Wright
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Colovetsios, Uzodimma, Campanharo, Cardoso, Kemen, Karimi, Mane, Thiam

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Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor! İlk gol geldi (CANLI)
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