Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor! İlk gol geldi (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Antalyaspor ile evinde Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla boyun eğen Kayserispor'un karşılaşmasını Volkan Bayarslan yönetiyor. Corendon Airlines Park'taki mücadele saat 16.00'da başladı.
ANTALYASPOR 1 - 0 KAYSERİSPOR (İlk yarı oynanıyor)
33' Haji Wright
İLK 11'LER
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Ufuk, Fernando, Fredy, Larson, Ndao, Wright
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Colovetsios, Uzodimma, Campanharo, Cardoso, Kemen, Karimi, Mane, Thiam