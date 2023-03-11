Chelsea’nin yıldızı Kante silahla tehdit edildi!

SİLAHLA TEHDİT EDİLDİ

31 yaşındaki Fransız futbolcunun bir keresinde pusuya bile düşürüldüğü ve menajer değiştirmesi için silahla tehdit edildiği belirtildi. Kante'nin bir akrabasının da "Akıl sağlığı için futbolu erken bırakması daha iyi olur. Oynadığı sürece bu insanlar hep hayatında olacak" dediği belirtildi.