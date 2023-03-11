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Giriş Tarihi: 11.3.2023 12:01 Son Güncelleme: 11.3.2023 12:06

Chelsea'nin yıldızı Kante silahla tehdit edildi!

Chelsea’nin yıldızı Kante silahla tehdit edildi!

Chelsea forması giyen N'Golo Kante'nin pusuya düşürüldüğü ve menajer değiştirmesi için silahla tehdit edildiği belirtildi. Kante'nin bir akrabasının da "Akıl sağlığı için futbolu erken bırakması daha iyi olur. Oynadığı sürece bu insanlar hep hayatında olacak" dediği belirtildi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin, menajerlerle başı belada. L'Equipe'in haberine göre; Kante'nin uzun yıllardır kendisinden ve zenginliğinden faydalanmak isteyen menajerlerle mücadele ettiği belirtildi.

SİLAHLA TEHDİT EDİLDİ
31 yaşındaki Fransız futbolcunun bir keresinde pusuya bile düşürüldüğü ve menajer değiştirmesi için silahla tehdit edildiği belirtildi. Kante'nin bir akrabasının da "Akıl sağlığı için futbolu erken bırakması daha iyi olur. Oynadığı sürece bu insanlar hep hayatında olacak" dediği belirtildi.

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Chelsea'nin yıldızı Kante silahla tehdit edildi!
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