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Giriş Tarihi: 11.3.2023 16:02 Son Güncelleme: 11.3.2023 16:17

Flamengo taraftarı tesisleri bastı, Vitor Pereira'ya büyük tepki gösterdi

Flamengo taraftarı tesisleri bastı, Vitor Pereira’ya büyük tepki gösterdi

Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'nun son dönemler aldığı başarısız sonuçlardan sonra takımın taraftarlar tesisleri bastı. Takımın teknik direktörü olan Vitor Pereira, aldığı kötü sonuçlar sebebiyle taraftarın büyük tepkisini çekti.

Brezilya'nın köklü takımlarından Flamengo'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından taraftarlar tesislerin önünde toplanarak kulübe tepki gösterdi. Alınan olumsuz sonuçlardan sonra tepki çeken takımın hocası Vitor Pereira için taraftarlar protestolarda bulundu.

"SADECE PARA İÇİN FLAMENGO'DA"

Flamengo taraftarları, tesislerin önünde şu tezahüratları yaptı: "Vítor Pereira patlamış mısır adamı, sadece para için Flamengo'da!"

Vitor Pereira'nın Flamengo'su üst üste başarısız sonuçlar elde etti. Brezilya Süper Kupası, Kulüpler Dünya Kupası, Sudamericana ve Taça Guanabara kupalarını kaybeden Flamengo böylece 1 ayda 4 kupa kaybetmiş oldu.

Flamengo'da geleceği belirsiz olan Vitor Pereira'nın yerine getirilecek hoca adayları arasında Jorge Jesus da yer alıyor.

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Flamengo taraftarı tesisleri bastı, Vitor Pereira'ya büyük tepki gösterdi
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