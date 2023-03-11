Flamengo taraftarı tesisleri bastı, Vitor Pereira’ya büyük tepki gösterdi

Vitor Pereira'nın Flamengo'su üst üste başarısız sonuçlar elde etti. Brezilya Süper Kupası, Kulüpler Dünya Kupası, Sudamericana ve Taça Guanabara kupalarını kaybeden Flamengo böylece 1 ayda 4 kupa kaybetmiş oldu.

Flamengo'da geleceği belirsiz olan Vitor Pereira'nın yerine getirilecek hoca adayları arasında Jorge Jesus da yer alıyor.